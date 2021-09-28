"Москва и мир": бесплатное обследование в столице и прививочные кампании за рубежом

Москвичи смогут пройти бесплатное обследование и попасть на лекцию кардиолога. Акция пройдет 29 сентября – во Всемирный день сердца. Ее цель – профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 25 центрах госуслуг можно будет сделать кардиограмму и получить билет на консультацию с врачом-кардиологом в формате "открытый прием". Специалист расскажет, какие исследования необходимо проходить ежегодно и как на ранних стадиях выявить патологию, и даст рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Также в Москве продлили срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" до конца года. Ранее предполагалось, что их будут вручать пенсионерам до 1 октября. Подарочную коробку с разными вещами, необходимыми для поддержания хорошего самочувствия, получают москвичи старше 65 лет, сделавшие прививку от коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации в Японии могут отметить уже на этой неделе. Он действует в ряде регионов из-за нестабильной эпидемической ситуации с COVID-19. В Токио заявили, что благодаря активной вакцинации населения, количество случаев заражения стало снижаться. Каждый второй японец уже полностью привит.

Между тем Бангкок и еще девять провинций Таиланда заявили о готовности принимать вакцинированных туристов с ноября. Ждут и россиян, привитых "Спутником V". Курорты страны будут открываться поэтапно, в зависимости от темпов вакцинации местного населения. В планах к концу января частично или полностью открыть больше половины провинций Таиланда.

Продолжается набирать обороты прививочная кампания и в США. В стране началось массовая ревакцинация. Дополнительную дозу препарата Pfizer пока могут получить наиболее уязвимые группы населения. Этой возможностью решил воспользоваться 78-летний Джо Байден. Как и в предыдущий раз президента укололи в присутствии телекамер, процедуру показывали в прямом эфире.

Расходы на социальные цели в России будут расти. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, где обсуждался бюджет страны на ближайшие годы. Президент отметил, что потенциал нужно реализовать таким образом, чтобы деньги шли на социальную поддержку и реальное увеличение доходов граждан.

Также Владимир Путин поручил кабмину запустить новую программу по расселению из аварийного жилья. Кроме того, президент заявил, что пенсии в России продолжат расти. Средства на это заложены в бюджет. Речь идет о страховых и социальных выплатах.

Кроме того, по словам Владимира Путина, военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют пенсии еще на 5 процентов.