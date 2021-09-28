"Москва и мир": туризм в столице и пустые АЗС в Великобритании

Свыше 13 миллионов туристов побывали в Москве в первом полугодии. Отрасль по-прежнему приносит солидный доход в бюджет и обеспечивает рабочими местами тысячи москвичей. Об этом на встрече с представители гостиничного бизнеса напомнил Сергей Собянин. Он поздравил их с профессиональным праздником, и поблагодарил за помощь в организации проживания медиков во время пандемии. Кроме того, мэр отметил, что всего за 10 лет в городе построили более 60 отелей, и гостиничный фонд будет и дальше расти.

Благодаря в том числе туристической привлекательности, Москва заняла 4 место в рейтинге 100 лучших городов мира. Эксперты, составлявшие список, также учитывали удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. В топ-5 вместе с российской столицей вышли Лондон, Париж, Нью-Йорк и Дубай.

Британская армия приведена в боевую готовность, но в мирных целях. Борис Джонсон распорядился, чтобы военнослужащие были готовы помогать с поставкам топлива на АЗС. Страна столкнулась с нехваткой водителей бензовозов. Многие из них покинули острова после выхода королевства из Евросоюза. Сыграли свою роль и ограничения, введенные из-за пандемии. В результате в стране начался бензиновый кризис.

Сейчас из 5,5 тысячи британских заправок пустуют более 75 процентов. Там, где бензин еще есть, выстроились огромные очереди. Люди стараются купить его впрок. Причем страдают не только простые автолюбители. Нечем заправлять и грузовики, которые доставляют продовольствие в магазины. Еще одним следствием коллапса стал рост цен на бензин. Они достигли максимума за восемь лет.

Лейбористы обвинили в произошедшем премьера-министра. По их мнению, Борис Джонсон дал ситуации выйти из-под контроля, хотя эксперты уже давно предупреждали о вероятности такого развития событий.

Расходы на социальные цели в России будут расти. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, где обсуждался бюджет страны на ближайшие годы. Президент отметил, что потенциал нужно реализовать таким образом, чтобы деньги шли на социальную поддержку и реальное увеличение доходов граждан.

Также Владимир Путин поручил кабмину запустить новую программу по расселению из аварийного жилья. Кроме того, президент заявил, что пенсии в России продолжат расти. Средства на это заложены в бюджет. Речь идет о страховых и социальных выплатах.

Кроме того, по словам Владимира Путина, военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют пенсии еще на 5 процентов.