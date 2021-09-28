"Москва и мир": бесплатное обследование в столице и пустые АЗС в Великобритании

Москвичи смогут пройти бесплатное обследование и попасть на лекцию кардиолога. Акция пройдет 29 сентября – во Всемирный день сердца. Ее цель – профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 25 центрах госуслуг можно будет сделать кардиограмму и получить билет на консультацию с врачом-кардиологом в формате "открытый прием". Специалист расскажет, какие исследования необходимо проходить ежегодно и как на ранних стадиях выявить патологию, и даст рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Также в Москве продлили срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" до конца года. Ранее предполагалось, что их будут вручать пенсионерам до 1 октября. Подарочную коробку с разными вещами, необходимыми для поддержания хорошего самочувствия, получают москвичи старше 65 лет, сделавшие прививку от коронавируса.

Британская армия приведена в боевую готовность, но в мирных целях. Борис Джонсон распорядился, чтобы военнослужащие были готовы помогать с поставкам топлива на АЗС. Страна столкнулась с нехваткой водителей бензовозов. Многие из них покинули острова после выхода королевства из Евросоюза. Сыграли свою роль и ограничения, введенные из-за пандемии. В результате в стране начался бензиновый кризис.

Сейчас из 5,5 тысячи британских заправок пустуют более 75 процентов. Там, где бензин еще есть, выстроились огромные очереди. Люди стараются купить его впрок. Причем страдают не только простые автолюбители. Нечем заправлять и грузовики, которые доставляют продовольствие в магазины. Еще одним следствием коллапса стал рост цен на бензин. Они достигли максимума за восемь лет.

Лейбористы обвинили в произошедшем премьера-министра. По их мнению, Борис Джонсон дал ситуации выйти из-под контроля, хотя эксперты уже давно предупреждали о вероятности такого развития событий.

За последние сутки в России подтвердились более 21,5 тысячи случаев коронавируса. Новые пациенты с ковидом есть во всех регионах. Большинство – в Москве, в столице заболели свыше 2,5 тысячи человек. На фоне роста цифр в городе усилили контроль за соблюдением масочного режима и других антиковидных мер в транспорте, магазинах, ресторанах и кафе.

Так, по сообщениям инспекторов, штрафы в размере до 300 тысяч рублей и закрытие по меньшей мере на три месяца грозит крупным торговым центрам "Метрополис" и "Атриум". Во время рейдов выяснилось, что большое количество посетителей там находятся без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в отдельных магазинах без масок работают и продавцы.