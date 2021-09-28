"Москва и мир": завершение сезона фонтанов и прививочные кампании за рубежом

15:00
Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября. После этого их промоют специальным раствором и начнут готовить к консервации на зиму. Фонтаны со сложными коммуникациями и декоративными элементами дополнительно защищают специальными конструкциями.
Так, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке "Царицыно" – единственный в Москве, которому нужен специальный надувной купол. Сухие же фонтаны на площадях и в парках закрывают защитными экранами, а плавающие (на Братеевском пруду и Обводном канале) полностью демонтируют.
Летом в столице работают порядка 600 различных фонтанов. Среди них: традиционные, музыкальные, светодинамические, плавающие и сухие. Некоторым из них необходим капремонт. Так, Москомэкспертиза согласовала проект работ по фонтану на Пушкинской площади. Там нужно заменить гидроизоляцию и обновить борты. Также планируется привести в порядок помещение насосной, установить современные системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации.
Режим чрезвычайной ситуации в Японии могут отметить уже на этой неделе. Он действует в ряде регионов из-за нестабильной эпидемической ситуации с COVID-19. В Токио заявили, что благодаря активной вакцинации населения, количество случаев заражения стало снижаться. Каждый второй японец уже полностью привит.
Между тем Бангкок и еще девять провинций Таиланда заявили о готовности принимать вакцинированных туристов с ноября. Ждут и россиян, привитых "Спутником V". Курорты страны будут открываться поэтапно, в зависимости от темпов вакцинации местного населения. В планах к концу января частично или полностью открыть больше половины провинций Таиланда.
Продолжается набирать обороты прививочная кампания и в США. В стране началось массовая ревакцинация. Дополнительную дозу препарата Pfizer пока могут получить наиболее уязвимые группы населения. Этой возможностью решил воспользоваться 78-летний Джо Байден. Как и в предыдущий раз президента укололи в присутствии телекамер, процедуру показывали в прямом эфире.
За последние сутки в России подтвердились более 21,5 тысячи случаев коронавируса. Новые пациенты с ковидом есть во всех регионах. Большинство – в Москве, в столице заболели свыше 2,5 тысячи человек. На фоне роста цифр в городе усилили контроль за соблюдением масочного режима и других антиковидных мер в транспорте, магазинах, ресторанах и кафе.
Так, по сообщениям инспекторов, штрафы в размере до 300 тысяч рублей и закрытие по меньшей мере на три месяца грозит крупным торговым центрам "Метрополис" и "Атриум". Во время рейдов выяснилось, что большое количество посетителей там находятся без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в отдельных магазинах без масок работают и продавцы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: