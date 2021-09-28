"Москва и мир": завершение сезона фонтанов и прививочные кампании за рубежом

Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября. После этого их промоют специальным раствором и начнут готовить к консервации на зиму. Фонтаны со сложными коммуникациями и декоративными элементами дополнительно защищают специальными конструкциями.

Так, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке "Царицыно" – единственный в Москве, которому нужен специальный надувной купол. Сухие же фонтаны на площадях и в парках закрывают защитными экранами, а плавающие (на Братеевском пруду и Обводном канале) полностью демонтируют.

Летом в столице работают порядка 600 различных фонтанов. Среди них: традиционные, музыкальные, светодинамические, плавающие и сухие. Некоторым из них необходим капремонт. Так, Москомэкспертиза согласовала проект работ по фонтану на Пушкинской площади. Там нужно заменить гидроизоляцию и обновить борты. Также планируется привести в порядок помещение насосной, установить современные системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации.

Режим чрезвычайной ситуации в Японии могут отметить уже на этой неделе. Он действует в ряде регионов из-за нестабильной эпидемической ситуации с COVID-19. В Токио заявили, что благодаря активной вакцинации населения, количество случаев заражения стало снижаться. Каждый второй японец уже полностью привит.

Между тем Бангкок и еще девять провинций Таиланда заявили о готовности принимать вакцинированных туристов с ноября. Ждут и россиян, привитых "Спутником V". Курорты страны будут открываться поэтапно, в зависимости от темпов вакцинации местного населения. В планах к концу января частично или полностью открыть больше половины провинций Таиланда.

Продолжается набирать обороты прививочная кампания и в США. В стране началось массовая ревакцинация. Дополнительную дозу препарата Pfizer пока могут получить наиболее уязвимые группы населения. Этой возможностью решил воспользоваться 78-летний Джо Байден. Как и в предыдущий раз президента укололи в присутствии телекамер, процедуру показывали в прямом эфире.

За последние сутки в России подтвердились более 21,5 тысячи случаев коронавируса. Новые пациенты с ковидом есть во всех регионах. Большинство – в Москве, в столице заболели свыше 2,5 тысячи человек. На фоне роста цифр в городе усилили контроль за соблюдением масочного режима и других антиковидных мер в транспорте, магазинах, ресторанах и кафе.

Так, по сообщениям инспекторов, штрафы в размере до 300 тысяч рублей и закрытие по меньшей мере на три месяца грозит крупным торговым центрам "Метрополис" и "Атриум". Во время рейдов выяснилось, что большое количество посетителей там находятся без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в отдельных магазинах без масок работают и продавцы.