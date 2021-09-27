"Москва и мир": центр занятости "Моя карьера" и "бензиновая лихорадка" в Великобритании

Центр занятости "Моя карьера" подготовил новый проект для москвичей старшего поколения. 1 октября там пройдет день открытых дверей под названием "50 – новые 35". Программа поможет соискателям предпенсионного возраста развить недостающие навыки и трудоустроиться. Откроется проект уроком компьютерной грамотности. Участники семинара не только узнают востребованные офисные приложения, но и научатся с ними работать.

По этой же теме пройдет и обучающее занятие "Возможности Zoom". Горожан, увлеченных рукоделием, приглашают стать участниками проекта "От идеи до подиума". Обучение в рамках курса продлится четыре недели. За это время участники узнают, как найти покупателя и зарабатывать на своем хобби.

Лучшие выпускники получат специальные условия для рекламного продвижения своих изделий. В центре "Моя карьера" все услуги оказываются бесплатно. Чтобы стать участником дня открытых дверей, потребуется зарегистрироваться. Тренинги и групповые консультации пройдут в дистанционном формате. Для очных занятий понадобится паспорт и прививочный сертификат.

"Бензиновая лихорадка" в Великобритании. Автовладельцы объезжают автозаправки в поисках топлива, но везде одна и та же картина – огромные очереди. Власти говорят, что дефицита нет, а причина коллапса в нехватке водителей бензовозов. Это в свою очередь стало следствием ограничений из-за пандемии, а также выхода Королевства из Евросоюза.

Правительство заверяет, что в ближайшее время выдаст временные визы пяти тысячам водителей-иностранцев, чтобы решить проблему. Но британцев уже не успокоить. В минувшие выходные дни они бросились скупать бензин. Люди заполняли не только баки авто, но и канистры. Доходило даже до драк. Некоторым АЗС пришлось вводить ограничение на отпуск бензина. Эксперты сообщили, что сейчас в стране пустуют более 75 процентов заправок.

Власти призывают людей заправляться в обычном режиме, и тогда удастся избежать очередей. Кабмин даже готов отменить собственный закон о конкуренции. Это позволит компаниям обмениваться сведениями и поставлять бензин в те районы страны, где его нехватка ощущается острее всего. Исправить ситуацию помогут и военнослужащие. Им временно доверят управлять бензовозами, чтобы поставлять топливо от заводов до заправок.

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее организатор был задержан. Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и намерены добиваться ареста в качестве меры пресечения.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 23 человек начала восхождение на гору. На первом этапе несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 альпинистов, в том числе гиды, несмотря на погодные условия продолжили подъем.

Когда в горах началась снежная буря и похолодало до минус 20 градусов, люди оказались в ловушке. В результате погибли 5 человек. Тела троих из них уже удалось спустить с высоты и передать родственникам. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями. 11 из них потребовалась госпитализация.