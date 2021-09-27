"Москва и мир": детские сады в столице и выборы в Германии

За последние годы в Москве открыли более 300 детских садов и строительство продолжается. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр осмотрел новый детский сад на востоке столице, на улице Вольной. Это современное трехэтажное здание, рассчитанное более чем на 200 детей.

Мэр поздравил всех сотрудников детских садов с Днем воспитателя и пожелал успехов в их сложной и очень важной работе. Сергей Собянин также пообщался с будущими воспитателями – призерами чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".

Сейчас в детских садах Москвы работают около 30 тысяч воспитателей, а их воспитанников в этом учебном году более 400 тысяч. Среди них есть и дети младше трех лет. Сейчас на полный день в большинстве районов Москвы принимают, начиная с двух лет и двух месяцев.

В Германии на выборах в Бундестаг с небольшим перевесом в полтора процента лидируют социал-демократы. На втором месте – консервативный блок, в который входят "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз Баварии". У правящей партии чуть больше 24 процентов голосов. И это ее самый плохой показатель на федеральных выборах за все послевоенное время. Блок проиграл в 14 из 16 немецких регионов.

Самый большой сюрприз преподнесли избиратели земли Мекленбург-Передняя Померания. 30 лет подряд они голосовали за Меркель, а вот нового консервативного кандидата не поддержали. Политологи объясняли это личной популярностью Меркель. Сама же канцлер решила уйти из большой политики. В день голосования она только ближе к вечеру приехала в штаб христианских демократов, чтобы поддержать своего возможного приемника Армина Лашета.

Меркель, которая 16 лет была бессменным лидером Германии, не говорит о конкретных планах. Вскользь она лишь обмолвилась, что хочет выспаться и посидеть с книгой в руках, но это в перспективе. Пока Меркель и ее команда продолжат управлять страной. До тех пор, пока не будет создан новый кабинет. На это может уйти до полугода.

В нескольких российских регионах устраняют последствия непогоды. Дагестан накрыли проливные дожди, которые привели к сходу селей. Повреждены дороги. На одних удалось открыть движение по временной схеме, но некоторые, которые ведут к высокогорным селам, все еще остаются недоступны. Жителям таких населенных пунктов при необходимости помогает санавиация. Ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение.

Тем временем в Кемеровской области прошел первый снегопад, причем сразу сильный. Под тяжестью мокрого снега рухнули десятки деревьев. Ветви повредили несколько участков контактных сетей городского транспорта. Жители некоторых районов Кемерова остались без света. Кроме того, из-за снегопада были задержаны рейсы в аэропорту.

В столичном регионе на этой неделе синоптики обещают золотую осень. В Москве и области станет немного теплее. Должны прекратиться дожди и выглянуть солнце. Пока же в столице ветрено, пасмурно и сыро. В некоторых районах моросит дождь.