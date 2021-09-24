"Москва и мир": детский травматизм в столице и вакцинация в Египте

Ситуация с детским и подростковым травматизмом на столичных дорогах радикально улучшилась. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. Он пояснил, что в плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны.

Мэр отметил, что за последние 10 лет число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза, а пострадавших в авариях – почти в 2 раза. Добиться этого, по словам Сергея Собянина, в первую очередь, помогло наведение порядка на дорогах. Управление транспортными потоками в городе обеспечивает интеллектуальная система. А камеры видеофиксации нарушений ПДД работают как профилактика опасной езды.

Также ежегодно власти Москвы совместно с ГИБДД проводят анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки, чтобы сделать их безопаснее. А перед началом учебного года городские службы проверяют состояние дорожной инфраструктуры у всех детских садов и школ.

Власти Египта решили вакцинировать своих граждан "Спутником Лайт". Российскую вакцину уже одобрил национальный регулятор. Также, как и ранее, "Спутник V", ее зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, однокомпонентный препарат признан уже в 15 странах, а двухкомпонентный – в 70.

Только в одной Венгрии им вакцинировали почти миллион человек. "Спутник V" настолько популярен в этой стране, что все его запасы уже полностью израсходованы. Будапешт решил строить собственный завод по производству российского препарата от коронавируса. По плану, он заработает примерно через год.

Отечественный "Спутник" по-прежнему не одобрен в Евросоюзе. Однако это не мешает странам членам ЕС признавать его эффективность, хоть и не официально. Так, Финляндия готова одобрить въезд в страну людей, привитых российской вакциной. На защиту "Спутника V" встал местный Минздрав. Ведомство просит правительство отменить обязательное тестирование туристов на границе, который привиты российским препаратом. Поскольку по мнению Минздрава страны, российская вакцина эффективна и безопасна.

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, пришел в сознание. Как сообщили в региональном Минздраве, его состояние несколько улучшилось, но по-прежнему остается тяжелым. Ранее Бекмансурову провели операцию по ампутации голени. Стрелка ранили при задержании сотрудники ДПС, которые первыми приехали к месту происшествия.

Медики также сообщили о том, что число пострадавших возросло до 47. Некоторым однако не требуется госпитализация. В федеральных клиниках России сейчас находятся 7 раненых, еще 11 оказывают помощь в больницах Перми.

Трагедия в Пермском государственном университете произошла 20 сентября. Первокурсник Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья на территории одного из кампусов вуза. Погибли 6 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по статье – пожизненное тюремное заключение. Бекмансурову также назначили психиатрическую экспертизу.