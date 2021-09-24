"Москва и мир": детский травматизм в столице и суд над экс-главой Каталонии

Ситуация с детским и подростковым травматизмом на столичных дорогах радикально улучшилась. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. Он пояснил, что в плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны.

Мэр отметил, что за последние 10 лет число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза, а пострадавших в авариях – почти в 2 раза. Добиться этого, по словам Сергея Собянина, в первую очередь, помогло наведение порядка на дорогах. Управление транспортными потоками в городе обеспечивает интеллектуальная система. А камеры видеофиксации нарушений ПДД работают как профилактика опасной езды.

Также ежегодно власти Москвы совместно с ГИБДД проводят анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки, чтобы сделать их безопаснее. А перед началом учебного года городские службы проверяют состояние дорожной инфраструктуры у всех детских садов и школ.

Итальянский суд решит судьбу бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона. Его задержали накануне на острове Сардиния. Полицейские взяли его под стражу прямо в аэропорту. Ордер на арест был выдан Испанией еще два года назад.

Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу и хищениях. Кроме того, именно Пучдемона считают главным организатором референдума о независимости Каталонии, который прошел 4 года назад. Тогда большинство жителей автономии выступили за независимость региона. В Мадриде назвали произошедшее бунтом. Начались массовые аресты каталонских политиков.

Пучдемону удалось бежать, а большинство его соратников были осуждены на сроки до 13 лет тюрьмы. Судебные заседания сопровождались народными волнениями. Волна протестов накрыла регион. Сам лидер свободной Каталонии обосновался в Бельгии и даже был избран депутатом Европарламента. Но политика вновь подвел патриотизм. На Сардинию он приехал, чтобы посетить фольклорный праздник каталонской культуры.

ЧП с альпинистами на Эльбрусе произошло из-за резкого падения атмосферного давления и пурги. Об этом завил старший гид группы. В снежную ловушку попали 19 человек. Они возвращались в базовый лагерь после восхождения на вершину, когда на седловине резко испортилась погода. Помощь подоспела в течение нескольких часов.

Сотрудники МЧС и врачи Центра медицины катастроф принимали первых пострадавших на высоте четырех тысяч метров. 14 туристов были спасены. 11 из них с переломами и обморожениями отвезли в больницу в Нальчик. 5 человек, включая, по предварительным данным, одного из гидов группы, замерзли насмерть.

Теперь спасатели готовятся к новому выходу на седловину, они должны доставить в поселок Терскол тела погибших. А следователи выясняют, кто принимал решение о выходе группы на вершину в ненастную погоду. Сообщается, что у туристов не было опыта серьезных восхождений. И гиды были обязаны предупредить альпинистов об опасности.