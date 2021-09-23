"Москва и мир": программа реновации в столице и извержение вулкана на Канарах

В районе Хорошёво-Мнёвники в рамках программы реновации завершено строительство трех домов. В два из них скоро начнут заселять жителей. А новостройка на улице Демьяна Бедного уже приняла первых жильцов.

Всего новые квартиры тут получили 64 семьи. Все они жили неподалеку в доме 1966 года постройки. В новостройке 135 квартир с улучшенной планировкой. Предусмотрены подземная парковка, колясочные, рабочие места консьержей и помещения под офисы. В шаговой доступности от дома находятся школы, детские сады и поликлиника. Новоселов поздравил Сергей Собянин.

В настоящий момент в Хорошёво-Мнёвниках еще 8 домов находятся в стадии проектирования и строительства. Всего в рамках программы реновации квартиры получат около 31 тысячи жителей района.

Российские власти не рассматривают введение новых коронавирусных ограничений или локдауна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он отметил, что регионы могут сами принимать решение, исходя из обстановки.

Дмитрий Песков также сообщил, что в окружении Владимира Путина продолжают выявлять единичные случаи ковида, поэтому самоизоляция президенту по-прежнему необходима.

Ситуация с вирусом усугубилась по всей стране. За последние сутки подтвердилось более 21 тысячи новых случаев. Растут и цифры по смертности. Скончались 820 человек. Этот показатель – повторение антирекорда, который уже был зафиксирован раньше.

Максимум заболевших за последние несколько месяцев сейчас Москве – плюс почти 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом. На фоне такой статистки специалисты напоминают о важности вакцинации.

Обе прививки сделали уже почти 40 миллионов человек. А скоро вакцинация может стать доступной и для россиян младше 18 лет. Минздрав получил от Центра Гамелеи документы на регистрацию препарата для подростков.

Лава на острове Пальма продолжает свой путь к океану. Огненные потоки снизили скорость до 4 метров в час. Но сейсмологи предупреждают: это не означает, что извержение подходит к концу, оно может продлится еще около 3 месяцев.

На острове сейчас работают 60 пожарных. По их признанию, в борьбе со стихией они бессильны. Все, что они могут, – это помочь людям собрать необходимые вещи и покинуть район бедствия. С Пальмы с воскресенья эвакуированы около 7 тысяч местных жителей и туристов. Пеплом полностью засыпаны два населенных пункта, сожжены около 320 домов.

Эксперты говорят, что экономический ущерб от пробуждения вулкана уже превысил 400 миллионов евро. Своеобразный способ минимизировать затраты и даже заработать на извержении предложила министр туризма Испании. Рейес Марото считает, что из разгула стихии нужно сделать шоу для туристов. Чиновник призвала людей не бояться и посетить остров, чтобы своими глазами увидеть "чудесное зрелище". Высказывание чиновницы возмутило не только рядовых испанцев, но и ее коллег в правительстве.