"Москва и мир": программа реновации в столице и карантин президента Бразилии

В Районе Хорошёво-Мнёвники в рамках программы реновации завершено строительство трех домов. В два из них скоро начнут заселять жителей. При этом новостройка на улице Демьяна Бедного уже приняла первых жильцов.

Всего новые квартиры получили 64 семьи. Все они жили неподалеку в доме 1966 года постройки. В новостройке 135 квартир с улучшенной планировкой. Предусмотрены подземная парковка, колясочные, рабочие места консьержей и помещения под офисы. В шаговой доступности от дома находятся школы, детские сады и поликлиника. Новоселов поздравил Сергей Собянин.

В настоящий момент в Хорошёво-Мнёвниках еще 8 домов находятся в стадии проектирования и строительства. Всего в рамках программы реновации квартиры получат около 31 тысячи жителей района.

Российские власти не рассматривают введение новых коронавирусных ограничений или локдауна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он отметил, что регионы могут сами принимать решение, исходя из обстановки.

Дмитрий Песков также сообщил, что в окружении Владимира Путина продолжают выявлять единичные случаи коронавируса, поэтому самоизоляция президенту по-прежнему необходима.

Ситуация с вирусом усугубилась по всей стране. За последние сутки подтвердилось более 21 тысячи новых случаев заболевания. Растут и цифры по смертности. Скончались 820 человек. Этот показатель – повторение антирекорда, который уже был зафиксирован раньше.

Максимум заболевших за последние несколько месяцев сейчас Москве – плюс почти 3,5 тысячи пациентов с COVID-19. На фоне такой статистки специалисты напоминают о важности вакцинации.

Обе прививки сделали уже почти 40 миллионов человек. А скоро вакцинация может стать доступной и для россиян младше 18 лет. Минздрав получил от Центра Гамелеи документы на регистрацию препарата для подростков.

Жаир Болсонару ушел на карантин. Такое решение президент Бразилии принял после того, как коронавирусом заболел министр здравоохранения страны. Вместе с Болсонару он посещал Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Президент уединился в своей резиденции. Как долго он будет руководить страной удаленно, покажут результаты ПЦР-теста. Остальные члены бразильской делегации уже сдали анализы, коронавирус у них не выявили.

Пройти тестирование теперь нужно генсекретарю ООН, президенту Польши и премьер-министру Великобритании. Все они встречались с Болсонару в США. А вот сотрудники заведений нью-йоркского общепита могут выдохнуть. Им помогла принципиальность. Несмотря на высокий статус Болсонару, его не пустили ни в один из ресторанов города. Он не вакцинирован от коронавируса, а в США действуют строгие ограничительные меры. Людей активно агитируют приходить в прививочные пункты. Порой оригинальными методами: по улицам одного из городов Северной Каролины разъезжает похоронный грузовик с говорящей надписью: "Не вакцинируйтесь". А если зайти на сайт, указанный на борту, там появится еще одно предупреждение: "Прививайтесь сейчас, либо до скорой встречи".