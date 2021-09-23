"Москва и мир": станция Апрелевка и извержение вулкана на Канарах

Станцию Апрелевка, которая станет частью четвертого центрального диаметра, открыли после реконструкции. Об этом написал Сергей Собянин в социальных сетях.

Мэр пояснил, что на месте старой железнодорожной остановки сделали три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал, переход с лифтами и эскалаторами. Рядом благоустроили территорию и организовали парковку. Выросла и пропускная способность станции – она сможет обслуживать более 6 тысяч человек в день. Планируется, что пассажиропоток еще будет расти.

Апрелевка стала шестой станцией на Киевском направлении Московской железной дороги с 2020 года, построенной по стандартам московского транспорта. До конца года на этой железнодорожной ветке планируют открыть еще пять платформ: Кокошкино, Толстопальцево, Матвеевскую, а также Аминьевскую и Минскую. Вместе они образуют транспортные хабы с пересадкой на метро, наземные маршруты и войдут в состав будущего МЦД-4.

Центр имени Чумакова увеличит мощности производства вакцины "КовиВак" в 2–2,5 раза. Препарат начали делать на новом оборудовании. Всего в гражданский оборот было выпущено полтора миллиона доз "КовиВака", до конца года собираются произвести еще 2,5 миллиона. По словам специалистов, сейчас прививка от коронавируса крайне актуальна: заболеваемость в стране растет.

В России за последние сутки подтвердили 21 438 новых случаев коронавируса, почти 3,5 тысячи из них – в Москве. Ситуация с заболеваемостью, по словам экспертов, становится хуже, поэтому в некоторых регионах школы стали частично переходить на дистанционное обучение. С 22 сентября в Оренбурге ученики, кроме младших классов и выпускников, переведены на удаленку.

Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется в середине – концу декабря. По мнению специалиста, сейчас все еще продолжается третья волна вируса.

Лава на острове Пальма продолжает свой путь к океану. Огненные потоки снизили скорость до 4 метров в час. Но сейсмологи предупреждают: это не означает, что извержение подходит к концу, оно может продлится еще около 3 месяцев.

На острове сейчас работают 60 пожарных. По их признанию, в борьбе со стихией они бессильны. Все, что они могут, – это помочь людям собрать необходимые вещи и покинуть район бедствия. С Пальмы с воскресенья эвакуированы около 7 тысяч местных жителей и туристов. Пеплом полностью засыпаны два населенных пункта, сожжены около 320 домов.

Эксперты говорят, что экономический ущерб от пробуждения вулкана уже превысил 400 миллионов евро. Своеобразный способ минимизировать затраты и даже заработать на извержении предложила министр туризма Испании. Рейес Марото считает, что из разгула стихии нужно сделать шоу для туристов. Чиновник призвала людей не бояться и посетить остров, чтобы своими глазами увидеть "чудесное зрелище". Высказывание чиновницы возмутило не только рядовых испанцев, но и ее коллег в правительстве.