"Москва и мир": погода в столице и извержение вулкана на Канарах

В Москве с 19 сентября выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили с столичном метеобюро.

Продолжительные дожди в Центральном округе страны связаны с южным циклоном, который пришел с берегов Черного моря. Однако, согласно прогнозам, интенсивность осадков в столице будет постепенно снижаться в среду и четверг.

Что касается температуры, то в первую половину недели ее среднесуточные значения в Москве и области отставали от климатической нормы на 3–5 градусов. Во второй половине недели по ночам обещают по-прежнему плюс 5–7 градусов, а днем может начать теплеть до 10–12.

Между тем столица вошла в топ самых дождливых городов в октябре. Рейтинг составили аналитики сервиса "Яндекс. Погода". Они изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дней в октябре, когда в городах-миллионниках выпадало больше одного миллиметра осадков

Число пострадавших во время стрельбы в Пермском университете увеличилось до 43. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Там пояснили, что в стационарах города находятся 12 человек. В тяжелом состоянии только один из них – это сам стрелок. Во вторник вечером ему ампутировали голень. Остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Еще семерых тяжело раненых спецбортом доставили в Москву и разместили в столичных больницах.

Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров зашел в один из корпусов вуза и открыл огонь из ружья. На момент происшествия в здании находилось более 3 тысяч человек. Погибли шестеро.

Преступника обезвредил и ранил сотрудник ДПС, находившийся неподалеку от университета. 22 сентября президент подписал указ о награждении Константина Калинина орденом Мужества, а его напарник Владимир Макаров получит медаль за отличие в охране общественного порядка.

Стрелку собираются провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи собирают всю информацию о Бекмансурове и проводят допросы.

Вулкан на Канарах проснулся надолго. Ученые говорят, что он останется активным еще как минимум 3 месяца. Минувшей ночью количество мелких извержений на острове Пальма даже увеличилось. Их силы хватало, чтобы в небо вновь полетели камни и пепел. До сих пор на острове сохраняется вероятность землетрясений, могут образоваться новые огненные потоки.

Лава уже уничтожила около 185 зданий, в основном это жилые дома. Эксперты говорят, что ущерб от извержения превысит 400 миллионов евро. Из зоны бедствия эвакуированы около 6 тысяч человек. И эта цифра, скорее всего, возрастет.

Потоки лавы хоть и сбавили скорость до 200 метров в час, но продолжают уверенно двигаться в сторону побережья. Контакт раскаленной жижи с океаном может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. Это опасно для всего населения острова. Власти Испании признаются в своем бессилии. Им остается только ждать, когда вулкан успокоится и вновь заснет.