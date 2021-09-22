"Москва и мир": день без автомобиля в столице и вулкан на Канарах

22 сентября – Международный день без автомобиля. Водителей автомобилей и байкеров просят пользоваться транспортом, который не потребляет топливо. К экологической акции присоединились и москвичи.



Из-за погоды немногие решились пересесть на велосипеды, но выбрали метро, МЦК или электробусы. Так добирались на работу в том числе сотрудники Дептранса. Возле их офисов перекрыли все парковки для машин. На общественном транспорте приехали и руководители.

Для жителей столицы, которые все же решились ехать на велосипеде, увеличено бесплатное время велопроката с 30 минут до часа. А доступ на сутки стоит всего 5 рублей.

Число пострадавших во время стрельбы в Пермском университете увеличилось до 43. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Там пояснили, что в стационарах города находятся 12 человек. В тяжелом состоянии только один из них – это сам стрелок. Во вторник вечером ему ампутировали голень. Остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Еще семерых тяжело раненых спецбортом доставили в Москву и разместили в столичных больницах.

Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров зашел в один из корпусов вуза и открыл огонь из ружья. На момент происшествия в здании находилось более 3 тысяч человек. Погибли шестеро.

Преступника обезвредил и ранил сотрудник ДПС, находившийся неподалеку от университета. 22 сентября президент подписал указ о награждении Константина Калинина орденом Мужества, а его напарник Владимир Макаров получит медаль за отличие в охране общественного порядка.

Стрелку собираются провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи собирают всю информацию о Бекмансурове и проводят допросы.

Вулкан на Канарах проснулся надолго. Ученые говорят, что он останется активным еще как минимум 3 месяца. Минувшей ночью количество мелких извержений на острове Пальма даже увеличилось. Их силы хватало, чтобы в небо вновь полетели камни и пепел. До сих пор на острове сохраняется вероятность землетрясений, могут образоваться новые огненные потоки.

Лава уже уничтожила около 185 зданий, в основном это жилые дома. Эксперты говорят, что ущерб от извержения превысит 400 миллионов евро. Из зоны бедствия эвакуированы около 6 тысяч человек. И эта цифра, скорее всего, возрастет.

Потоки лавы хоть и сбавили скорость до 200 метров в час, но продолжают уверенно двигаться в сторону побережья. Контакт раскаленной жижи с океаном может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. Это опасно для всего населения острова. Власти Испании признаются в своем бессилии. Им остается только ждать, когда вулкан успокоится и вновь заснет.