"Москва и мир": дожди в Москве и коронавирус в США

Дожди в столичном регионе будут идти еще несколько дней. Как предупреждают синоптики, такой погодой город обязан южному циклону, который движется от берегов Черного моря в центр европейской части страны.

В столице за два дня выпало почти 60 процентов месячной нормы осадков. И дожди будут идти до четверга.

Кстати, минувший понедельник стал самым дождливым 20 сентября с 1948 года. Войти в историю может и весь нынешний сентябрь. Он претендует на звание самого холодного первого месяца осени в 21 веке.

Что касается температуры, то в Центральной России, в том числе в Москве, она отстает от климатической нормы на 3-5 градусов и больше соответствует началу октября. Сегодня днем до 7 тепла. Завтра чуть потеплеет. Правда почувствовать это помешает сильный порывистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду. В Гидрометцентре обещают, что более комфортной и теплой погода станет в пятницу.



Семерых пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете спецбортом привезли на лечение в Москву. Все они находятся в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В самолете находились медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф. По словам врачей, перелет прошел нормально.

В столицу доставили в том числе студента из Ирака, который получил огнестрельное ранение. Ситуацию контролируют в посольстве.

Трагедия в пермском вузе произошла вчера. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров зашел в один из корпусов и открыл огонь из ружья. Погибли 6 человек. Преступника обезвредил и ранил сотрудник ДПС, находившийся неподалеку от университета. Он и его коллега, который помогал эвакуировать студентов, получат награды. Об этом заявили в МВД.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Внутреннюю проверку проводят и в самом университете. Там в том числе дадут оценку действиям преподавателя, который продолжал читать лекцию несмотря на стрельбу.

Коронавирус стал для США более смертельным, чем испанка, которая бушевала в мире в начале в начале 20 века. Тогда жертвами вируса стали около 675 тысяч американцев. Число летальных случаев от COVID-19 в США уже перевалило за эту отметку. И количество погибших еще будет расти, констатируют медики.

По стране продолжает победное шествие дельта -штамм, самая тяжелая ситуация в юго-восточных штатах, где вакцинация идет медленно. Чтобы как-то сдержать распространение инфекции, власти США ограничили въезд в страну. С ноября все иностранцы, пересекающие границу, будут обязаны предъявить справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест.

Ограничительные меры в Соединенных Штатах касаются всех без исключения. Даже президентов. На себе это проверил лидер Бразилии. Жаир Болсонару, который приехал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, вынужден обедать на улице, без справки о вакцинации. Болсонару – ярый антипрививочник, его попросту не пустили внутрь ресторана.