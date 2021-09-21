"Москва и мир": новая форма для врачей и извержение вулкана на Канарах

Московские врачи примеряют новую форму. В комплекте два вида халатов, брюки, топы, поло и джемперы. Из обуви будут кожаные сабо и полуботинки. Решение о переходе на единую униформу для медработников принял Сергей Собянин.

Ранее городские поликлиники и больницы самостоятельно закупали одежду для сотрудников. Переодеть всех планируют до конца года. Подобрать нужный размер врачи могут в экипировочном центре. Как он функционирует проверил мэр.

Новую форму создали члены специальной рабочей группы. Разработанная ими одежда не дает усадки при стирке, не мнется и не сковывает движения. Базовым цветом решили оставить традиционный белый. Цветные вставки и логотипы помогут различать специализации врачей. Например, для сотрудников взрослых поликлиник был выбран голубой оттенок, на форме детских специалистов будут салатовые вставки.

Огненный отпуск выдался у туристов, отдыхающих на испанском острове Пальма на Канарах. Уже 360 человек эвакуировали с курорта из-за проснувшегося вулкана. Еще около 180 путешественников вывезут в ближайшее время. Уезжают с Канар и местные жители. Полностью эвакуированы четыре населенных пункта. Всего остров вынужденно покинули около 6 тысяч человек. Сделать это можно без проблем. Природный катаклизм на работе аэропортов в регионе пока не сказался. Все воздушные гавани Канарских островов, в том числе Пальмы, работают по графику.

Между тем потоки лавы, которые продолжает извергать вулкан, уже уничтожили около 170 домов. Рядом с зоной бедствия минувшей ночь началось второе извержение. Новое устье огненного потока образовалось примерно в километре от основного. Его скорость сейчас немного снизилась и достигла 300 метров в час. Лава может достичь побережья уже 21 сентября. Экологи предупреждают, что встреча огненного потока с океаном способна спровоцировать взрывы и выброс токсичных газов.



Семерых пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете спецбортом привезли на лечение в Москву. Все они в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В самолете находились медики отряда "Центроспас" МЧС и Федерального центра медицины катастроф. По словам врачей, перелет прошел нормально.

В столицу доставили в том числе студента из Ирака, который получил огнестрельное ранение. Ситуацию контролируют в посольстве. Трагедия в пермском вузе произошла 20 сентября. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров зашел в один из корпусов и открыл огонь из ружья. Погибли 6 человек.

Преступника обезвредил и ранил сотрудник ДПС, находившийся неподалеку от университета. Он и его коллега, который помогал эвакуировать студентов, получат награды. Об этом заявили в МВД.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Внутреннюю проверку проводят и в самом университете. Там в том числе дадут оценку действиям преподавателя, который продолжал читать лекцию несмотря на стрельбу.