"Москва и мир": реконструкция четырех развязок МКАД и извержение вулкана на Канарах

Реконструкцию еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года. Все они будут нового типа, от прежних "клеверных" в столице сейчас избавляются. На их месте делают эстакады и тоннели, которые должны более эффективно распределять потоки автомобилей и справляться с плотным траффиком. Первой запустят развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

Реконструкция развязок на МКАД идет параллельно с ремонтом вылетных магистралей и строительством новых трасс, в том числе хордовых. Так, в этом году в эксплуатацию ввели уже 32 километра дорог, и работы продолжаются. Как ранее заявлял Сергей Собянин, через два года в столице будет создан по сути новый транспортный каркас.

Огненный отпуск выдался у туристов, отдыхающих на испанском острове Пальма на Канарах. Уже 360 человек эвакуировали с курорта из-за проснувшегося вулкана. Еще около 180 путешественников вывезут в ближайшее время. Уезжают с Канар и местные жители. Полностью эвакуированы четыре населенных пункта. Всего остров вынужденно покинули около 6 тысяч человек. Сделать это можно без проблем. Природный катаклизм на работе аэропортов в регионе пока не сказался. Все воздушные гавани Канарских островов, в том числе Пальмы, работают по графику.

Между тем потоки лавы, которые продолжает извергать вулкан, уже уничтожили около 170 домов. Рядом с зоной бедствия минувшей ночь началось второе извержение. Новое устье огненного потока образовалось примерно в километре от основного. Его скорость сейчас немного снизилась и достигла 300 метров в час. Лава может достичь побережья уже 21 сентября. Экологи предупреждают, что встреча огненного потока с океаном способна спровоцировать взрывы и выброс токсичных газов.

Семерых пострадавших при стрельбе в пермском университете перевезли в Москву. Остальные проходят лечение в местных больницах. Об их состоянии рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, большинство раненых уже идут на поправку. В больнице сейчас находится и сам виновник трагедии – 18-летний Тимур Бекмансуров.

Во время задержания ему прострелили живот и грудь, потребовалась операция. Сейчас состояние Бекмансурова врачи оценивают как тяжелое. Позже его собираются направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить был ли он вменяем на момент совершения преступления.

Все произошло 20 сентября утром. Бекмансуров открыл огонь в университете, где проучился три недели. Погибли шестеро человек. 21 сентября в Пермском крае день траура. У здания вуза образовался стихийный мемориал. Жители Перми оставляют там цветы и свечи.