"Москва и мир": погода в столице и коронавирус в США

Дожди в столичном регионе будут идти еще несколько дней. Как предупреждают синоптики, такой погодой город обязан южному циклону, который движется от берегов Черного моря в центр европейской части страны.

В столице за два дня выпало почти 60 процентов месячной нормы осадков, и дожди будут идти до четверга. Минувший понедельник стал самым дождливым с 20 сентября 1948 года. Войти в историю может и весь нынешний сентябрь. Он претендует на звание самого холодного первого месяца осени в 21 веке.

Что касается температуры, то в Центральной России, в том числе в Москве, она отстает от климатической нормы на 3–5 градусов и больше соответствует началу октября.

Коронавирус стал для США более смертельным, чем испанка, которая бушевала в мире в начале 20 века. Тогда жертвами вируса стали около 675 тысяч американцев. Число летальных случаев от COVID-19 в США уже перевалило за эту отметку. И количество погибших еще будет расти, констатируют медики.

По стране продолжает победное шествие "Дельта" штамм, самая тяжелая ситуация в юго-восточных Штатах, где вакцинация идет медленно. Чтобы как-то сдержать распространение инфекции, власти США ограничили въезд в страну. С ноября все иностранцы, пересекающие границу, будут обязаны предъявить справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест.

Ограничительные меры в Соединенных Штатах касаются всех без исключения. Даже президентов. На себе это проверил лидер Бразилии. Жаир Болсонару, который приехал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, вынужден обедать на улице. Без справки о вакцинации, а Болсонару ярый антипрививочник, его попросту не пустили внутрь ресторана.



Семерых пострадавших при стрельбе в пермском университете перевезли в Москву. Остальные проходят лечение в местных больницах. Об их состоянии рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, большинство раненых уже идут на поправку. В больнице сейчас находится и сам виновник трагедии – 18-летний Тимур Бекмансуров.

Во время задержания ему прострелили живот и грудь, потребовалась операция. Сейчас состояние Бекмансурова врачи оценивают как тяжелое. Позже его собираются направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить был ли он вменяем на момент совершения преступления.

Все произошло 20 сентября утром. Бекмансуров открыл огонь в университете, где проучился три недели. Погибли шестеро человек. 21 сентября в Пермском крае день траура. У здания вуза образовался стихийный мемориал. Жители Перми оставляют там цветы и свечи.