"Москва и мир": пункты вакцинации от гриппа в Москве и эвакуация на Канарах из-за вулкана

В Москве начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут открыты ежедневно: по будням – с 8:00 до 20:00, по субботам – с 9:00 до 18:00, а по воскресеньям – до 16:00.

Мобильные пункты расположены в том числе у станций метро. Узнать, где именно они находятся и подробно изучить информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения столицы.

Сделать прививку от гриппа может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобятся только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Вся процедура занимает 10-15 минут. Перед прививкой врач проводит осмотр и определяет возможные противопоказания. А после медики выдают сертификат и дают устные рекомендации. Прививки также делают во всех городских поликлиниках. Для вакцинации от гриппа используют российские вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.



Выборы в Госдуму состоялись, явка превысила 51 процент. Об этом заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Однако она подчеркнула, что это еще не окончательные итоги, их планируют подвести в пятницу, 24-го числа.

Элла Памфилова также обратилась к своим коллегам в регионах: им нужно максимально тщательно и внимательно рассмотреть все жалобы. И если на каких-то участках будут выявлены нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то их нужно отменять.

В течение трех дней в России проходили выборы в Госдуму. Кроме того, в 12 регионах страны голосовали за губернаторов, а в 39 регионах – депутатов заксобраний. В семи регионах, в том числе в Москве, можно было отдать свой голос онлайн.

Элла Памфилова отметила, что предварительно, в Госдуму по итогам прошедших выборов проходят 5 партий, и политическое разнообразие, таким образом, становится шире.

На Канарах из-за извержения вулкана эвакуировали около 5000 человек. Потоки лавы на острове Ла Пальма уже достигли жилых домов. 8 строений полностью уничтожены. Сообщений о пострадавших пока нет, но испанские власти говорят, что ситуация критическая и планируют вывезти с острова еще не менее 10 тысяч жителей и туристов. Авиаперевозчикам рекомендовали временно приостановить полеты на Канары.

Сейсмическую активность на острове зафиксировали еще неделю назад. За это время там произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок случился накануне. Власти поблагодарили ученых за своевременное предупреждение о возможном пробуждении вулкана. В регион заранее отправили усиленные наряды спасателей, пожарных и военных. Еще до начала извержения с острова эвакуировали людей с ограниченной подвижностью.

Ла Пальма объявлен ЮНЕСКО мировым заповедником биосферы. На остров приезжает много туристов. Последний раз извержение вулкана здесь произошло 50 лет назад.