"Москва и мир": новые выделенки и вулкан проснулся

В Москве появились две новые выделенные полосы для общественного транспорта. Их организовали в районах Сокол и Щукино. Общая длина выделенок составляет около 750 метров.

Новая полоса на эстакаде между Ленинградским проспектом и дублером Волоколамского шоссе направлена в область. Благодаря ей движение общественного транспорта там ускорится в полтора раза, участок можно будет проезжать за 1 минуту.

На улице Маршала Бирюзова выделенку организовали в обоих направлениях. В ГИБДД попросили автомобилистов быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

На Канарах из-за извержения вулкана эвакуировали около 5 тысяч человек. Потоки лавы на острове Ла-Пальма уже достигли жилых домов. 8 строений полностью уничтожены. Сообщений о пострадавших пока нет, но испанские власти говорят, что ситуация критическая и планируют вывезти с острова еще не менее 10 тысяч жителей и туристов. Авиаперевозчикам рекомендовали временно приостановить полеты на Канары.

Сейсмическую активность на острове зафиксировали еще неделю назад. За это время там произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок случился накануне. Власти поблагодарили ученых за своевременное предупреждение о возможном пробуждении вулкана. В регион заранее отправили усиленные наряды спасателей, пожарных и военных.

Еще до начала извержения с острова эвакуировали людей с ограниченной подвижностью. Ла-Пальма объявлен ЮНЕСКО мировым заповедником биосферы. На остров приезжает много туристов. Последний раз извержение вулкана здесь произошло 50 лет назад.

Выборы в Госдуму состоялись, явка превысила 51 процент. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако она подчеркнула, что это еще не окончательные итоги, их планируют подвести в пятницу, 24 сентября. Элла Памфилова также обратилась к своим коллегам в регионах: им нужно максимально тщательно и внимательно рассмотреть все жалобы. И если на каких- то участках будут выявлены нарушения или малейшие сомнения в чистоте результатов, то их нужно отменять.

В течение трех дней в России проходили выборы в Госдуму. Кроме того, в 12 регионах страны голосовали за губернаторов, а в 39 регионах – за депутатов заксобраний. В семи регионах, в том числе в Москве, можно было отдать свой голос онлайн. Элла Памфилова отметила, что предварительно, в Госдуму по итогам прошедших выборов проходят пять партий, и политическое разнообразие, таким образом, становится шире.