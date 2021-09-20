"Москва и мир": система Face Pay в метро и извержение вулкана на Канарах

Тестирование системы распознавания лиц Face Pay началось еще на пяти линиях московского метро. Таким образом, теперь бесконтактный способ оплаты проезда стал доступен на всех линиях подземки.

Как сообщили в Дептрансе, проход в метро для участников эксперимента организован через специальные турникеты. На полу перед ними расположен круглый черный стикер.

Для пассажиров, которые тестируют Face Pay на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, так же, как и для всех остальных, действует акция "Время ранних". Проезд в утренние часы пик стоит 23 рубля вместо 46.

Если результаты тестирования системы Face Pay будут успешными, то инновационный сервис запустят для всех пассажиров метро. Кроме того, система может заработать на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Уже сейчас городские власти обсуждают введение системы скидок для пользователей сервиса "оплата лицом".

Заявку на участие в тестировании можно подать через сайт Московского метрополитена. На данный момент в эксперименте участвуют более 15 тысяч человек.

Непогода в Центральной России. Затяжные дожди и усиление ветра связаны с южным циклоном, который движется от берегов Черного моря. В Москве, Московской области и еще в нескольких центральных регионах сохраняется желтый уровень погодной опасности.

В столице с вечера воскресенья уже выпало 12 миллиметров осадков. И, по прогнозу синоптиков, дожди разной степени интенсивности сохранятся до середины недели. По разным оценкам, в Москве может выпасть от 50 до 60 процентов месячной нормы.

Ливни будут сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15–17 метров в секунду. Дептранс просит жителей быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать вблизи них автомобили.

Что касается температуры, то ее суточные значения в первой половине недели в Центральной России, в том числе в Москве, будут отставать от климатической нормы на 3–5 градусов. Такая погода обычно соответствует октябрю.

На Канарах из-за извержения вулкана эвакуировали около 5 тысяч человек. Потоки лавы на острове Ла Пальма уже достигли жилых домов. 8 строений полностью уничтожены. Сообщений о пострадавших пока нет, но испанские власти говорят, что ситуация критическая, и планируют вывезти с острова еще не менее 10 тысяч жителей и туристов. Авиаперевозчикам уже рекомендовали временно приостановить полеты на Канары.

Сейсмическую активность на острове зафиксировали еще неделю назад. За это время там произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок случился накануне.

Власти поблагодарили ученых за своевременное предупреждение о возможном пробуждении вулкана. В регион заранее отправили усиленные наряды спасателей, пожарных и военных. Еще до начала извержения с острова эвакуировали людей с ограниченной подвижностью.

Ла Пальма объявлен ЮНЕСКО мировым заповедником биосферы. На остров приезжает много туристов. Последний раз извержение вулкана здесь произошло 50 лет назад.