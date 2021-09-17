"Москва и мир": ремонт в метро и ковид-паспорта в Италии

Вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии метро временно закрылся. Там начался капитальный ремонт трех эскалаторов. Работы продлятся до 19 ноября. Все это время пассажиры смогут пользоваться соседним входом. В навигационной схеме он обозначен под номером 3. Подобные работы проходят в подземке регулярно.

На днях завершилась установка нового эскалатора на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. С такой просьбой к властям обратились пассажиры. Там тоже временно закрывали южный вестибюль. К обычной работе он вернулся в срок.

Тем временем на БКЛ на юго-западном участке кольца прошел технический пуск. Речь идет об отрезке от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского". Первые пассажиры там смогут проехать уже через месяц-полтора. В составе участка три новые станции. С них можно будет пересесть на Сокольническую и Солнцевскую линии метро, а также на МЦД-4.

С открытием новых платформ, метро в пешей доступности появится у 100 тысяч москвичей. Полный запуск юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспекта Вернадского.

В России идет голосование на выборах в Госдуму. Первыми открылись участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. А в ЦИК начал работу информационный центр. Там появляются все данные, обсуждаются вопросы проведения избирательной кампании, разбираются сообщения о возможных нарушениях.

Голосование на избирательных участках и на дому будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избиратели, зарегистрированные в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, могут сделать свой выбор через интернет. Для этого им заранее нужно было зарегистрироваться.

В 12 регионах страны выберут еще и губернаторов, а в 39 регионах – депутатов заксобраний. Всего в списки избирателей на выборы различного уровня включены более 108 миллионов россиян. На всех участках действуют антиковидные меры: посетителям измеряют температуру, выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки.

В Италии ковид-паспорт заменит пропуск в офис. До 15 октября все трудоспособные итальянцы должны получить специальный Green Pass. В противном случае они не смогут попасть на рабочее место. Такое решение приняло правительство.

Получить документ могут те, кто сделал прививку от коронавируса или недавно переболел им. Подойдет и отрицательный тест. Но он действует только в течение 72 часов. Бесплатно этот анализ сделают только тем, кому противопоказана вакцинация.

Итальянцы, которые не оформили зеленые паспорта, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто все-таки прорвется на рабочее место, грозит штраф в размере до 1,5 тысячи евро.

Новый закон, по расчетам экспертов, затронет примерно 23 миллиона человек. Меры, которые принимаются в Италии для борьбы с распространением коронавируса, считаются одними из самых жестких в Европе.

Но и другие страны стараются не отставать. Например, во Франции за отказ от обязательной вакцинации отстранили от работы около трех тысяч медиков. Без сертификата о прививке там уже нельзя попасть в больницы, торговые центры, рестораны, спортивные и развлекательные заведения.