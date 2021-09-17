"Москва и мир": новый парк на Павелецкой площади и возвращение экипажа "Шэньчжоу-12"

18:10
Самый большой долгострой Москвы завершен! После 10 лет запустения на Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вскоре завершится полная реконструкция объекта. В срок обещают сдать и подземный торговый комплекс. Ход работ на площади проинспектировал Сергей Собянин
В настоящее время на Павелецкой площади завершаются фасадные и отделочные работы. Общая готовность комплекса – 90%. Полностью он заработает уже в этом году.
Ранее на прилегающей территории реконструировали трамвайные пути и изменили схему движения транспорта. Все это поможет сделать площадь удобным всесезонным общественным пространством. В частности, в новом парке обустроят каток.
В России идет голосование на выборах в Госдуму. Первыми открылись участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. А в ЦИК начал работу информационный центр. Там появляются все данные, обсуждаются вопросы проведения избирательной кампании, разбираются сообщения о возможных нарушениях.
Голосование на избирательных участках и на дому будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избиратели, зарегистрированные в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, могут сделать свой выбор через интернет. Для этого им заранее нужно было зарегистрироваться.
В 12 регионах страны выберут еще и губернаторов, а в 39 регионах – депутатов заксобраний. Всего в списки избирателей на выборы различного уровня включены более 108 миллионов россиян. На всех участках действуют антиковидные меры: посетителям измеряют температуру, выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки.
Китайские тайконавты успешно вернулись на Землю. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех человек отстыковался от станции "Тяньгун" вчера. А сегодня спускаемая капсула приземлилась на полигоне в районе Внутренняя Монголия.
Центральное телевидение Китая сообщило, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ни Хейшенг, Лю Бомин и Тан Хунбо провели на космической станции 91 день и установили рекорд для тайконавтов в одиночной миссии. Они провели множество экспериментов, совершили два выхода в открытый космос, в рамках которых установили различное оборудование и панорамные камеры, а также провели испытания техники и скафандров.
Ожидается, что следующий космический корабль с экипажем отправится на орбиту ориентировочно в конце октября. "Тяньгун" – строящаяся станция. Развертывание ее началось в этом году с запуска базового модуля. Планируются и другие. Их планируют присоединить до 2023 года. Конструктивно китайская станция напоминает уменьшенный советско-российский "Мир".
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