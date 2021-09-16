"Москва и мир": отопительный сезон в столице и космический рекорд

Отопление дали уже более чем в 90% жилых домов и социальных объектов Москвы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Процесс происходит поэтапно в течение пяти дней. В первую очередь отопление включают в поликлиниках, больницах, детских садах, школах, жилых домах и офисных зданиях. Затем идут магазины и промышленные предприятия.

Также в столице сейчас работает горячая линия по вопросам включения отопления. Горожане могут пожаловаться на течи, отсутствие теплой воды, недостаточный прогрев батарей и другие проблемы.

Отопление в Москве дали на фоне похолодания. Температура воздуха в городе сейчас на 5 градусов ниже климатической нормы. И потепления ждать не стоит. В воскресенье в столичный регион придет новая волна холода. Днем термометры покажут не больше 5–7 градусов тепла. По ночам же прогнозируют от 0 до 6. В воскресенье в городе и области начнутся дожди.

Москвичи, которые стали победителями или призерами Паралимпиады в Токио, получили премиальные выплаты. За золото им полагается 4 миллиона рублей, за серебро – два с половиной, за бронзу – миллион 700 тысяч. Спортсменов лично поздравил Сергей Собянин. Встреча прошла в Белом зале московской мэрии.

Олимпийские медали из Токио привезли 17 спортсменов из столицы. Они проявили себя в 9 видах спорта, в том числе в плавании, легкой атлетике, фехтовании, гребле на байдарках и каноэ, настольном теннисе, дзюдо.

Тренерам, которые готовили чемпионов и призёров Паралимпиады-2020, тоже назначены премии. Это 50% от тех сумм, которые получат спортсмены.

Рекорд космического масштаба! Сразу 14 человек сейчас находятся на околоземной орбите. Предыдущий максимум был зафиксирован четверть века назад. Тогда на станции "Мир" и шаттле "Индевор" работали одновременно 13 космонавтов.

Сейчас семь членов международного экипажа находятся на МКС. Трое китайских тайконавтов готовятся к возвращению на Землю на станции "Тяньгун", и еще четверо американских туристов путешествуют на корабле Crew Dragon. На счету последних еще несколько рекордов.

Это первый экипаж, в котором нет ни одного профессионального астронавта. Такого в полувековой истории мировой космонавтики не было ни разу. Двое мужчин и две женщины – частные клиенты компании SpaceX. В составе экипажа миллиардер, помощник врача, ветеран военно-воздушных сил и пилот.

Они проведут на орбите три дня. Их полет проходит на высоте 575 километров. И это тоже рекорд. Crew Dragon находится дальше от Земли, чем Международная космическая станция. Ее от земной поверхности отделяют всего 420 километров.