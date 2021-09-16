"Москва и мир": технический пуск участка БКЛ и вакцинация в Китае

В метро проверили готовность участка Большой кольцевой линии от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского". Технический пуск провел Сергей Собянин. Три новые платформы – "Аминьевскую", "Мичуринский проспект" и "проспект Вернадского" – откроют до конца года. В будущем с них можно будет пересесть на Сокольническую и Солнцевскую линии метро, а так же на четвертый диаметр.



С открытием трех новых станций метро в пешей доступности появится еще у 100 тысяч москвичей. Улучшится транспортное обслуживание жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспекта Вернадского.

Мэр напомнил, что на днях был проведен технический пуск еще одного участка БКЛ от "Мнёвников" до "Давыдково". Сергей Собянин отметил, что этот пуск – последний этап перед открытием пассажирских перевозок. В целом Большое кольцо, по его расчетам, готово на 88%.

Москвичи, которые стали победителями или призерами Паралимпиады в Токио, получили премиальные выплаты. За золото им полагается 4 миллиона рублей, за серебро – два с половиной, за бронзу – миллион 700 тысяч. Спортсменов лично поздравил Сергей Собянин. Встреча прошла в Белом зале московской мэрии.

Олимпийские медали из Токио привезли 17 спортсменов из столицы. Они проявили себя в 9 видах спорта, в том числе в плавании, легкой атлетике, фехтовании, гребле на байдарках и каноэ, настольном теннисе, дзюдо.

Тренерам, которые готовили чемпионов и призёров Паралимпиады-2020, тоже назначены премии. Это 50% от тех сумм, которые получат спортсмены.

Более одного миллиарда китайцев уже полностью вакцинировались от коронавируса. Это около 70% населения страны. По масштабности в этом вопросе КНР нет равных. Согласно статистике, из всех сделанных в мире прививок, треть приходиться именно на Китай. Только в одном Пекине вакцинированы почти все жители.

Медики прогнозируют, что коллективный иммунитет у населения выработается уже к концу года. Сейчас вакцинировать начали подростков и детей в возрасте от трех лет.

Чуть менее года назад в Китае одобрили первую вакцину для экстренного применения. Ее производит компания Sinopharm. Помимо этого препарата в стране разрешены еще шесть вакцин. Однако ослаблять ограничения в стране пока не планируют, очаговые заражения еще случаются.

Одна из последних вспышек зафиксирована в городе Путянь в минувшие выходные. За два дня коронавирусом там заболели не менее 34 человек. Эпицентрами распространения стали обувная фабрика и школа. Местным жителям рекомендовали оставаться дома. А желающие выехать из региона должны иметь сертификат об отрицательном тесте на коронавирус.