"Москва и мир": похолодание в столице и космический рекорд

Сотрудники Госавтоинспекции призвали столичных мотоциклистов завершить сезон из-за ухудшения погоды. Инспекторы отметили, что в городе становится по-осеннему непредсказуемо.

Так, к выходным температура воздуха опустится до +5 градусов днем и +1 градуса ночью. Кроме того, синоптики предупредили и об осадках. Температура воздуха уже в четверг на пять градусов ниже климатической нормы.

В Московской области с этого дня и до 18 сентября и вовсе ожидаются ночные и утренние заморозки. Об этом предупредили в МЧС. И потепления ждать не стоит.

В воскресенье в столичный регион придет новая волна похолодания. Днем термометры не будут показывать больше +5...+7 градусов тепла. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, по ночам прогнозируют всего лишь +1...+6. Также будет дожди. Во вторник температура повысится, однако только на пару градусов, зато прекратятся осадки.

Владимир Путин рассказал о своей самоизоляции во время саммита ОДКБ, в котором принимает участие по видеосвязи. Такой режим президент собирается соблюдать еще несколько дней. Уйти на самоизоляцию он был вынужден из-за того, что в его ближайшем окружении многие подхватили коронавирус.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент абсолютно здоров и будет работать с прежней интенсивностью, хоть и в дистанционном формате.

Дмитрий Песков также отметил, что возможность введения новых антиковидных ограничений или локдауна в России сейчас не рассматривается. По его словам, Кремль получает прогнозы вирусологов относительно новой волны заболеваемости, однако эти отчеты содержат разные экспертные мнения, в том числе абсолютно противоположные.

Рекорд космического масштаба! Сразу 14 человек сейчас находятся на околоземной орбите. Предыдущий максимум был зафиксирован четверть века назад. Тогда на станции "Мир" и шаттле "Индевор" работали одновременно 13 космонавтов.

Сейчас семь членов международного экипажа находятся на МКС. Трое китайских тайконавтов готовятся к возвращению на Землю на станции "Тяньгун", и еще четверо американских туристов путешествуют на корабле Crew Dragon. На счету последних еще несколько рекордов.

Это первый экипаж, в котором нет ни одного профессионального астронавта. Такого в полувековой истории мировой космонавтики не было ни разу. Двое мужчин и две женщины – частные клиенты компании SpaceX. В составе экипажа миллиардер, помощник врача, ветеран военно-воздушных сил и пилот.

Они проведут на орбите три дня. Их полет проходит на высоте 575 километров. И это тоже рекорд. Crew Dragon находится дальше от Земли, чем Международная космическая станция. Ее от земной поверхности отделяют всего 420 километров.