"Москва и мир": отопительный сезон в столице и непогода во Франции

В каждом втором жилом доме столицы уже включили отопление. Стали теплыми батареи и на социальных объектах – 60 процентов школ, больниц и детских садов уже обогреваются. Об этом сообщил Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что вся процедура длится около пяти суток.

Первыми тепло традиционно получают учреждения здравоохранения и образования, а потом жилой сектор и офисные здания. Последними к системе подключают предприятия торговли и промышленности. В этом году отопительный сезон стартовал 13 сентября. Горожане, у которых батареи до конца недели не станут теплыми могут обращаться на специально организованную горячую линию.

Кроме того, заявку можно оставить через мобильное приложение "Госуслуги " или позвонить в МОЭК. Одновременно с теплом в квартирах в регион пришло похолодание. Синоптики прогнозируют, что в выходные днем в столице будет не больше 13 градусов тепла, а ночью и вовсе плюс 3–5 градусов . К тому же будет дуть сильный ветер, а в воскресенье пойдут дожди. В области ожидаются заморозки.

На юге Франции морозные ливни привели к наводнениям. Непогода накрыла юг страны. В семи департаментах вводили красный, высший уровень погодной опасности. В некоторых районах уровень воды превышал один метр. Дожди сопровождались градом и порывистым ветром.

Самая тяжелая ситуация в департаменте Гар. Там парализованным оказалось движение транспорта по международным автомагистралям, из-за подтоплений были закрыты железнодорожные вокзалы. Напора воды не выдержала крыша одного из торговых центров, обошлось без жертв.

Приходят в себя после урагана Николас и южные штаты США. Он пронесся по побережью Техаса и некоторым районам Луизианы. Ураган принес в регион сильные ливни и ветер. Без электричества остались более 400 тысяч зданий. Сейчас ураган ослаб до состояния тропического шторма. Однако власти не торопятся отменять режим чрезвычайной ситуации. В некоторых южных районах США ожидаются наводнения.

Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Защита актера просила уменьшить срок и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Михаил Ефремов принимал участие в рассмотрении кассации по видеосвязи. Он сообщил, что у него обострилась астма и иногда ему трудно дышать. Медикам приходится купировать приступы.

Однако прокурор во время заседания заявил, что не считает необходимым снижать срок. По его словам, артист не может принести пользу обществу, в частности, в связи с ухудшением состояния здоровья.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в аварии на Смоленской площади. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к семи с половиной годам заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.