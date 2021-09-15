"Москва и мир": отопительный сезон в столице и непогода во Франции

В каждом втором жилом доме столицы уже включили отопление. Стали теплыми батареи и на социальных объектах – 60 процентов школ, больниц и детских садов уже обогреваются. Об этом сообщил Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что вся процедура длится около пяти суток.

Первыми тепло традиционно получают учреждения здравоохранения и образования, а потом жилой сектор и офисные здания. Последними к системе подключают предприятия торговли и промышленности. В этом году отопительный сезон стартовал 13 сентября. Горожане, у которых батареи до конца недели не станут теплыми могут обращаться на специально организованную горячую линию.

Кроме того, заявку можно оставить через мобильное приложение "Госуслуги " или позвонить в МОЭК. Одновременно с теплом в квартирах в регион пришло похолодание. Синоптики прогнозируют, что в выходные днем в столице будет не больше 13 градусов тепла, а ночью и вовсе плюс 3–5 градусов . К тому же будет дуть сильный ветер, а в воскресенье пойдут дожди. В области ожидаются заморозки.

На юге Франции морозные ливни привели к наводнениям. Непогода накрыла юг страны. В семи департаментах вводили красный, высший уровень погодной опасности. В некоторых районах уровень воды превышал один метр. Дожди сопровождались градом и порывистым ветром.

Самая тяжелая ситуация в департаменте Гар. Там парализованным оказалось движение транспорта по международным автомагистралям, из-за подтоплений были закрыты железнодорожные вокзалы. Напора воды не выдержала крыша одного из торговых центров, обошлось без жертв.

Приходят в себя после урагана Николас и южные штаты США. Он пронесся по побережью Техаса и некоторым районам Луизианы. Ураган принес в регион сильные ливни и ветер. Без электричества остались более 400 тысяч зданий. Сейчас ураган ослаб до состояния тропического шторма. Однако власти не торопятся отменять режим чрезвычайной ситуации. В некоторых южных районах США ожидаются наводнения.



По делу о взрыве газа в ногинской многоэтажке задержан глава обслуживающей компании. Из материалов дела следует, что у фирмы был заключен договор с собственникам двух квартир. Следствие считает, что гендиректор фирмы не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования.

Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ перетек из одной квартиры в другую, собрался там и взорвался. Это привело к полному обрушению первых четырех этажей во втором подъезде дома.

ЧП произошло утром 8 сентября. Всего было разрушено 17 квартир. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела семи погибших, в том числе двоих детей. Еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время задержанному директору обслуживающей компании предъявят обвинение.