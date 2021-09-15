"Москва и мир": Боткинская больница и непогода во Франции

В Боткинской больнице завершился капитальный ремонт сразу трех корпусов. Среди них Центр амбулаторной помощи для онкологических больных. Всего за год пятиэтажное здание было практически полностью перестроено. Обновилось и оборудование. С его помощью врачи теперь смогут вести пациентов от начала диагностики до окончания лечения. В обновленном центре побывал Сергей Собянин.

Мощности онкологического центра позволяют принимать в два раза больше пациентов и ежегодно проводить до 160 тысяч консультаций и 25 тысяч курсов химиотерапии.

Первых пациентов учреждение примет 27 сентября. Кроме того, до конца года в Боткинской больнице ремонт завершится еще в двух корпусах: паллиативном и нефрологическом.

На юге Франции морозные ливни привели к наводнениям. Непогода накрыла юг страны. В семи департаментах вводили красный, высший уровень погодной опасности. В некоторых районах уровень воды превышал один метр. Дожди сопровождались градом и порывистым ветром.

Самая тяжелая ситуация в департаменте Гар. Там парализованным оказалось движение транспорта по международным автомагистралям, из-за подтоплений были закрыты железнодорожные вокзалы. Напора воды не выдержала крыша одного из торговых центров, обошлось без жертв.

Приходят в себя после урагана Николас и южные штаты США. Он пронесся по побережью Техаса и некоторым районам Луизианы. Ураган принес в регион сильные ливни и ветер. Без электричества остались более 400 тысяч зданий. Сейчас ураган ослаб до состояния тропического шторма. Однако власти не торопятся отменять режим чрезвычайной ситуации. В некоторых южных районах США ожидаются наводнения.

Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Защита актера просила уменьшить срок и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Михаил Ефремов принимал участие в рассмотрении кассации по видеосвязи. Он сообщил, что у него обострилась астма и иногда ему трудно дышать. Медикам приходится купировать приступы.

Однако прокурор во время заседания заявил, что не считает необходимым снижать срок. По его словам, артист не может принести пользу обществу, в частности, в связи с ухудшением состояния здоровья.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в аварии на Смоленской площади. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к семи с половиной годам заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.