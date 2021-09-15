"Москва и мир": диспансеризация в павильонах "Здоровая Москва" и непогода во Франции

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Около 200 тысяч москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва". Больше половины из них люди трудоспособного возраста. Чаще всего врачи обнаруживают у них риски сердечно-сосудистых заболеваний. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, у каждого пятого пациента повышен уровень холестерина в крови. Также врачи часто диагностируют у посетителей проблемы с глюкозой, артериальным давлением и избыточной массой тела.
При наличии отклонений горожан направляют на дополнительные исследования. Часть из них можно пройти прямо в павильонах. Они будут работают в столичных парках до конца сентября, без выходных с 08:00 до 20:00.
Чтобы пройти бесплатное обследование, с собой необходимо взять паспорт и московский полис ОМС. На прохождение более 10 процедур уйдет около часа. Кроме того, в павильонах можно сделать бесплатную прививку от COVID-19. Всего в столице открыто 45 таких медпунктов "Здоровая Москва". Найти ближайший можно на сайте департамента здравоохранения.
На юге Франции морозные ливни привели к наводнениям. Непогода накрыла юг страны. В семи департаментах вводили красный, высший уровень погодной опасности. В некоторых районах уровень воды превышал один метр. Дожди сопровождались градом и порывистым ветром.
Самая тяжелая ситуация в департаменте Гар. Там парализованным оказалось движение транспорта по международным автомагистралям, из-за подтоплений были закрыты железнодорожные вокзалы. Напора воды не выдержала крыша одного из торговых центров, обошлось без жертв.
Приходят в себя после урагана Николас и южные штаты США. Он пронесся по побережью Техаса и некоторым районам Луизианы. Ураган принес в регион сильные ливни и ветер. Без электричества остались более 400 тысяч зданий. Сейчас ураган ослаб до состояния тропического шторма. Однако власти не торопятся отменять режим чрезвычайной ситуации. В некоторых южных районах США ожидаются наводнения.
Жители поселения Московский теперь могут добираться до метро в час пик в шесть раз быстрее. В ТиНАО открыли две новые дороги, которые разгрузят Киевское шоссе.
Одна из новых дорог ведет от Московского до метро "Филатов луг", а другая соединяет Киевское и Калужское шоссе. Сергей Собянин написал в соцсетях, что эта связка стала уже шестой по счету.
Раньше переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и четыре местные дороги. Мэр также подчеркнул, что раньше жители Московского ехали к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе. Теперь же можно ехать по прямой и всего 7–10 минут.
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