"Москва и мир": исследования в павильонах "Здоровая Москва" и непогода в Техасе

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Уже более 2 миллионов медицинских исследований провели в павильонах "Здоровая Москва". Они открылись в столичных парках в мае. Почти четверть манипуляций были сделаны в рамках расширенного обследования для переболевших коронавирусной инфекцией.
Горожане с диагнозом COVID-19 могут проверить здоровье спустя 60 дней после выздоровления. В павильонах "Здоровая Москва" для них подготовили целый ряд дополнительных обследований. Пациентам сделают спирометрию, биохимический анализ крови, тест с шестиминутной ходьбой и многое другое. При необходимости они также получают направление в поликлинику, где смогут сделать рентгенографию органов грудной клетки.
Павильоны "Здоровая Москва" продолжат принимать пациентов до конца сентября. Они работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00. Обследования бесплатные. При себе необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.
Кроме того, в павильоне можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи.
Владимир Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию. Президент пояснил, что в его окружении есть люди, заболевшие ковидом, а ему пришлось общаться с ними целый день. Теперь все ближайшие встречи и совещания Владимир Путин проводит в формате видео-конференций.
На совещании выступила Татьяна Голикова. Она рассказала, что углубленную диспансеризацию прошли более 200 тысяч россиян. Почти 85% из них болели COVID-19 и имеют два и более хронических заболеваний.
Также вице-премьер сообщила, что со следующего года начнется дооснащение и переоснащение медучреждений для проведения реабилитаций. Голикова отметила, что основной упор делается на оказание такой помощи на амбулаторном этапе. Кроме того, охват медицинской реабилитации планируется увеличить в 2 раза.
"Николас" достиг Техаса. К этому моменту тропический шторм усилился и стал ураганом первой категории. На побережье штата кроме ветра он принесет ливни. Синоптики прогнозируют, что местами выпадет до 46 миллиметров осадков.
Стихия уже успела нарушить энергоснабжение в регионе, более 170 тысяч человек остались без электричества. 14 сентября в Техасе не работают школы. В 17 округах объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти предупредили местных жителей о возможной эвакуации.
В Атлантическом регионе в этом сезоне "Николас" стал 14-м мощным ураганом. Согласно данным метеослужбы, он движется довольно медленно и может задержаться в Техасе до среды. Затем он направится в сторону Луизианы, но к тому моменту уже значительно ослабнет.
Пока все наблюдают за поведением "Николаса", цены на нефть продолжают расти. Дело в том, что около 40% предприятий в Мексиканском заливе закрыты из-за недавнего урагана "Ида", а Николас может еще больше усугубить ситуацию. С морских нефтяных платформ начали вывозить рабочих.
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