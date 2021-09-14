"Москва и мир": начало отопительного сезона в столице и ураган "Николас" в Техасе

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В Москве заработала горячая линия по вопросам отопительного сезона. Позвонив на нее, жители столицы могут получить всю последнюю информацию, а также сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.
Выделенная для этого линия помогает распределить потоки звонков. Благодаря этому москвичам, которые обращаются в диспетчерский центр по другим вопросам, не придется долго ждать ответа оператора.
Отопительный сезон в городе начался 13 сентября. И до конца рабочей недели весь жилой сектор Москвы будет обеспечен теплом.
В правительстве столицы отмечали, что к отопительному сезону подготовили около 74 тысяч объектов, из них 34 тысячи – жилые дома и 8 тысяч – социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы.
С 13 сентября начался отопительный сезон и в Московской области. Такое решение власти региона приняли в связи с предстоящим похолоданием.
3 тысячи долларов, более тысячи евро и 70 тысяч рублей нашли в рюкзаке последнего участника побега из истринского изолятора Александра Мавриди. Он был задержан накануне в столичном районе Митино. Мужчина пытался оказать сопротивление, но его обезвредили и доставили в территориальное управление Следственного комитета.
В ведомстве сообщили, что Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС. Сам задержанный признал вину. На допросе он рассказал о подготовке к побегу, а также о том, что после него скрывался в заброшенных зданиях на территории Москвы и Подмосковья.
Пятеро заключенных пропали из Истринского изолятора в начале августа. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов уже задержали. До 13 сентября в бегах оставался только Мавриди. В ИВС он находился как обвиняемый в убийстве бизнесмена – "колбасного короля" Владимира Маругова.
"Николас" ворвался в американский Техас. Ураган принес в штат сильные ливни. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду. В Хьюстоне, который находится на побережье, в состояние повышенной готовности приведены все аварийно-спасательные службы – в регионе ожидаются масштабные наводнения.
Синоптики предупреждают, что на пути стихии может оказаться и Луизиана, которая еще не отошла от встречи с ураганом "Ида". Его жертвами стали не менее 80 человек.
В штате, где 100 тысяч домов и предприятий уже две недели остаются без электричества, введено чрезвычайное положение. Соответствующее распоряжение подписал Джо Байден. Президент пообещал предоставить штату федеральную помощь.
Сезон ураганов в Атлантике традиционно длится с июня по конец ноября. "Николас" – 14-й шторм в этом году. И на нем все не закончится. Синоптики ждут в ближайшее время еще два урагана. Побережье США могут навестить "Одетта" и "Питер".
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