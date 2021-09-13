"Москва и мир": поликлиника в Нагатинском Затоне и паспорта вакцинации в Англии

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Новая поликлиника в Нагатинском Затоне должна заработать к ноябрю. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр осмотрел шестиэтажное здание, строительство которого завершили в конце лета. В поликлинике, рассчитанной и на детей, и на взрослых будут, работать около 200 человек.
Функционально здание разделено на два блока с отдельными входами. Кроме того, там отроется женская консультация. Медики смогут оказывать помощь 750 пациентам в сутки.
Кроме того, за последние два года в столице реконструировали 30 поликлиник. Сейчас продолжатся работы еще в 46 зданиях. Их планируют завершить в конце 2021 – начале 2022 года.
В Англии ночные клубы и массовые мероприятий останутся доступными для всех. В стране отказались от введения паспортов вакцинации. Ранее власти планировали, что только обладатели этого документа смогут с конца сентября посещать увеселительные заведения. В правительстве уточнили, что от идеи введения санитарных сертификатов страна не отказывается, и все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Тем временем французы массово выступают за отмену таких документов. Уже 9 недель каждые выходные в стране проходят акции протеста. Не стали исключением и минувшие два дня. Мирный поначалу митинг перерос в стычки с полицией. Протестующие начали кидать в силовиков петарды, камни и бутылки. В ответ те применили слезоточивый газ и водометы. Около 70 человек задержаны.
Волна демонстраций прокатилась и по Греции. В стране около 6 тысяч медиков, которые отказались прививаться, отстранили от работы. А сотрудникам других сфер, не желающим пройти процедуру, приходится тестироваться на коронавирус дважды в неделю. Недовольные этими люди вышли на улицы. Митинг в Салониках разгоняли водяными пушками и слезоточивым газом.
В Москве заработал сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации. Москвичам, которые сделали повторную прививку однокомпонентным "Спутником Лайт", код будет доступен сразу. Тем же, кто решил иммунизироваться "Спутником V" – после получения второй дозы вакцины. Цифровой код придет в СМС. Также он появится в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru. Документ будет действителен в течение года. Эта услуга особенно актуальна для работников социальной сферы, например для водителей такси.
Пригодится QR-код и для оформления поездок в ряд зарубежные страны, а также для прохода на некоторые мероприятия. Повторную прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках. А без предварительной записи – в торговых центрах и общественных местах, а также в павильонах "Здоровая Москва".
На сегодняшний день как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже пять миллионов москвичей. Из них 22 процента люди старше 60 лет. Медики призывают пенсионеров активнее прививаться, так как среди пациентов больниц, в среднем 70 процентов – это именно пожилые люди.
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