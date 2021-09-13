"Москва и мир": отопительный сезон в столице и паспорта вакцинации в Англии

18:05
В Москве начинается отопительный сезон. О его старте объявил Сергей Собянин во время посещения ТЭЦ на юго-западе столицы. В течение пяти дней батареи станут теплыми во всех жилых домах. В поликлиниках, детских садах и других социальных объектах тепло начали подавать еще на прошлой неделе по заявкам.
О начале отопительного сезона объявили и в Подмосковье. Тепло поступит во все дома в области в течение нескольких дней. Причина в том, что к столичному региону подобрался холодный атмосферный фронт. Температура воздуха теперь будет только понижаться. Уже 14 сентября днем она упадет сразу на десять градусов – воздух прогреется максимум до плюс 14 градусов. Синоптики не исключают, что уже в пятницу столбики термометров и вовсе опустятся до нулевой отметки.
Похолодание в столичном регионе будет сопровождаться ростом атмосферного давления – до 757 миллиметров ртутного столба в воскресенье. Всю неделю в столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. До среды возможно усиление ветра. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
В Англии ночные клубы и массовые мероприятий останутся доступными для всех. В стране отказались от введения паспортов вакцинации. Ранее власти планировали, что только обладатели этого документа смогут с конца сентября посещать увеселительные заведения. В правительстве уточнили, что от идеи введения санитарных сертификатов страна не отказывается, и все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Тем временем французы массово выступают за отмену таких документов. Уже 9 недель каждые выходные в стране проходят акции протеста. Не стали исключением и минувшие два дня. Мирный поначалу митинг перерос в стычки с полицией. Протестующие начали кидать в силовиков петарды, камни и бутылки. В ответ те применили слезоточивый газ и водометы. Около 70 человек задержаны.
Волна демонстраций прокатилась и по Греции. В стране около 6 тысяч медиков, которые отказались прививаться, отстранили от работы. А сотрудникам других сфер, не желающим пройти процедуру, приходится тестироваться на коронавирус дважды в неделю. Недовольные этими люди вышли на улицы. Митинг в Салониках разгоняли водяными пушками и слезоточивым газом.
Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму уже на этой неделе.
Если закон примут, то водители будут сами решать, нужно ли им делать техосмотр – то есть самостоятельно нести ответственность за состояние своего автомобиля. Это позволит сократить количество проведенных ТО с текущих 30 миллионов в год до 6–8 миллионов.
Для владельцев коммерческого транспорта техосмотр останется обязательной процедурой. Кроме того, диагностическая карта понадобится автомобилистам при смене владельца машины или мотоцикла, если транспорт старше четырех лет.
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