"Москва и мир": прививочная кампания в столице и паспорта вакцинации в Англии

Пять миллионов москвичей, то есть почти каждый второй житель города старше 18 лет, уже получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщила Анастасия Ракова. При этом, как отметила заммэра по вопросам социального развития, доля вакцинированных горожан старше 60 лет составляет всего 22 процента. Такая ситуация вызывает у медиков тревогу, ведь именно эта категория граждан входит в группу риска. Среди пациентов больниц с коронавирусов в среднем 70 процентов – это пожилые люди.

Высоким остается и уровень смертности. Поэтому в мэрии призывают пенсионеров активнее прививаться. Тем более, что дачный сезон заканчивается, и люди стали возвращаться в город. Почти все пожилые люди, которые проживают в специальных соцучреждениях, на сегодняшний день не только вакцинированы, но уже ревакцинированы.

Активно прививаются и работники социальной сферы. 86 процентов из них уже иммунизировались. Также в топ самых активных участников прививочной кампании входят медики и учителя.

В Англии ночные клубы и массовые мероприятий останутся доступными для всех. В стране отказались от введения паспортов вакцинации. Ранее власти планировали, что только обладатели этого документа смогут с конца сентября посещать увеселительные заведения. В правительстве уточнили, что от идеи введения санитарных сертификатов страна не отказывается, и все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Тем временем французы массово выступают за отмену таких документов. Уже 9 недель каждые выходные в стране проходят акции протеста. Не стали исключением и минувшие два дня. Мирный поначалу митинг перерос в стычки с полицией. Протестующие начали кидать в силовиков петарды, камни и бутылки. В ответ те применили слезоточивый газ и водометы. Около 70 человек задержаны.

Волна демонстраций прокатилась и по Греции. В стране около 6 тысяч медиков, которые отказались прививаться, отстранили от работы. А сотрудникам других сфер, не желающим пройти процедуру, приходится тестироваться на коронавирус дважды в неделю. Недовольные этими люди вышли на улицы. Митинг в Салониках разгоняли водяными пушками и слезоточивым газом.

На месте крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области обнаружили первый черный ящик. Об этом сообщили в прокуратуре. Фюзеляж воздушного судна полностью разрушен. Его обломки находятся в воде.

Двухмоторный самолет упал вечером 12 сентября. Он следовал из Иркутска в село Казачинское и не долетел до взлетно-посадочной полосы 4 километра, упал на берег реки. На борту находились 14 пассажиров и два пилота. В результате крушения погибли четверо: пилот и трое пассажиров. Выжившие получили травмы, в основном переломы. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что семьи погибших и пострадавших получат материальную компенсацию. Также он объявил 15 сентября в регионе днем траура.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования. Специалисты также не исключают возможный отказ техники. По факту крушения самолета возбужденно уголовное дело.