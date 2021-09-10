"Москва и мир": юбилей МЦК и прощание с Жан-Полем Бельмондо

Московскому центральному кольцу исполнилось пять лет. Как написал Сергей Собянин в соцсетях, в этот проект мало кто верил, но реальность превзошла ожидания.

Сейчас в будни кольцо перевозит более полумиллиона пассажиров. МЦК не только соединило между собой 26 районов столицы, но и снизило нагрузку на вокзалы и метро. Кроме того, станции появились там, где не было подземки. С момента запуска МЦК парк поездов уже успели обновить. Также сократили интервал движения, и почти в два раза увеличили количество пересадок.

В следующем году планируется соединить МЦК с Киевским направлением железной дороги, а в перспективе – с Троицкой и Бирюлевской линиями метро.

А 10 сентября открылся южный вестибюль станции "Кутузовская" – одной из самых популярных на кольце. Там появился эскалатор, который установили по просьбе пассажиров. А в день города, 11 сентября, москвичи и гости столицы смогут пользоваться кольцом бесплатно.

В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония проходила в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях. На панихиду приехал Владимир Путин. Ранее он поделился, что смерть министра для него – личная невосполнимая утрата. Они работали вместе в течение многих лет.

Прощание также посетили Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Виктор Золотов, Владимир Колокольцев и другие члены правительства, а также сослуживцы, коллеги и друзья Евгения Зиничева.

Глава МЧС погиб 8 сентября в Красноярском крае. Министр находился на масштабных учениях в Норильске. Их также посетил кинорежиссер Александр Мельник. Евгений Зиничев стоял рядом, когда тот сорвался со скалы в воду. Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о каменный выступ.

Министру было 55 лет. МЧС Евгений Зиничев возглавлял с 2018 года. Похоронят его на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Франция простилась с легендой – Жан-Полем Бельмондо. Церемония прошла в Доме Инвалидов, где, по традиции, в последний путь провожают выдающихся французов. Именно здесь оплакивали Жака Ширака и Шарля Азнавура. Поклонники актера еще с утра занимали очередь, чтобы лично попрощаться со своим кумиром.

На официальную церемонию из-за пандемийных ограничений пустили только тысячу человек. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон, члены семьи Бельмондо и его коллеги. Гроб с телом актера вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал".

Похороны актера прошли в более приватной обстановке. На поминальной службе в церкви Сен-Жермен-де-Пре присутствовали только родные и близкие друзья великого артиста.

Бельмондо скончался 6 сентября в Париже. Ему было 88 лет.