"Москва и мир": справки для детей и прощание с Жан-Полем Бельмондо

Москвичам не нужно будет собирать лишние справки для детей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, суммарно город избавил жителей от почти 5 миллионов лишних походов в поликлиники, сады и школы.

Например, раньше перед началом учебного года нужно было предоставлять справку об отсутствии у дошкольников контактов с инфекционными больными. Теперь в поликлинику ходить нет необходимости, эту информацию будут получать автоматически.

"В некоторых случаях, как ни парадоксально, государство будет клиентоцентричным, когда отменит определенные услуги. Потому что де-юре они называются услугами, а де-факто – это излишние, никому не нужные документы. Поэтому в некоторых случаях проще всего избавить жителей от необходимости общаться с государством. Суммарно мы избавили москвичей от почти 5 миллионов лишних походов в поликлиники, сады и школы", – сказала Ракова на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов.

В этом году в столице также отменили бумажные справки по форме 026 о болезни детей для школ и детсадов. Информация теперь вносится врачом поликлиники в электронном виде и доступна онлайн.

Кроме того, через интернет с нового учебного года можно записывать детей на кружки и секции и оформлять компенсацию части родительской платы.

В России завершилась продажа туров с кешбэком. Изначально их должны были предлагать только до 31 августа, но у Ростуризма остались средства, и программу продлили. Теперь же деньги, выделенные на скидку, исчерпаны. Всего на программу правительство направляло более 6,5 миллиарда рублей.

Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, который оплачен картой "Мир". Размер скидки составлял 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Самыми популярными стали путевки в Крым, Краснодарский край и на Ставрополье. Также россияне покупали оздоровительные туры в Тюмень и на Алтай. Кроме этого, спросом пользовались поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Тем временем, Ростуризм уже анонсировал запуск программы зимнего кешбэка. Она будет работать ориентировочно с 15 января по 30 апреля.

Франция простилась с легендой – Жан-Полем Бельмондо. Церемония прошла в Доме Инвалидов, где, по традиции, в последний путь провожают выдающихся французов. Именно здесь оплакивали Жака Ширака и Шарля Азнавура. Поклонники актера еще с утра занимали очередь, чтобы лично попрощаться со своим кумиром.

На официальную церемонию из-за пандемийных ограничений пустили только тысячу человек. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон, члены семьи Бельмондо и его коллеги. Гроб с телом актера вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал".

Похороны актера прошли в более приватной обстановке. На поминальной службе в церкви Сен-Жермен-де-Пре присутствовали только родные и близкие друзья великого артиста.

Бельмондо скончался 6 сентября в Париже. Ему было 88 лет.