"Москва и мир": новые центры в "Лужниках" и упрощенный туризм для россиян

Центры самбо и бокса в "Лужниках" смогут принять первые соревнования в начале следующего года. Такой прогноз сделал Сергей Собянин, который осмотрел ход строительства Дворца единоборств. В здании сейчас идет установка коммуникаций и отделочные работы

Симметричные спортивные сооружения расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. А вот функционировать они будут независимо друг от друга. Предусмотрены отдельные входы.

Дворец единоборств оснастят оборудованием для видеотрансляции соревнований. Все желающие смогут смотреть их в прямом эфире. Кроме того, на базе центров бокса и самбо будут проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.

В России завершилась продажа туров с кешбэком. Изначально их должны были предлагать только до 31 августа, но у Ростуризма остались средства, и программу продлили. Теперь же деньги, выделенные на скидку, исчерпаны. Всего на программу правительство направляло более 6,5 миллиарда рублей.

Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, который оплачен картой "Мир". Размер скидки составлял 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Самыми популярными стали путевки в Крым, Краснодарский край и на Ставрополье. Также россияне покупали оздоровительные туры в Тюмень и на Алтай. Кроме этого, спросом пользовались поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Тем временем, Ростуризм уже анонсировал запуск программы зимнего кешбэка. Она будет работать ориентировочно с 15 января по 30 апреля.

Путешествовать станет проще. Сразу несколько стран решили смягчить условия въезда для российских туристов. Чтобы отдохнуть на Кубе, теперь достаточно сделать бесплатный экспресс-тест в отеле. Результат будет готов через 10 минут. До этого сдавать ПЦР-тест приходилось за 72 часа до прибытия на остров и в аэропорту сразу после посадки.

Также в ноябре власти Кубы полностью отменят тестирование на коронавирус для россиян. Кроме того, в республике в ближайшие месяцы официально признают наши противоковидные препараты.

Упростила правила въезда, хоть и не столь масштабно, Турция. Теперь страну без ПЦР-теста могут посетить дети до 12 лет. Эксперты считают, что это решение Анкары на турпоток из России особенно не повлияет, но в Москве этот шаг назвали показательным.

Ограничения также ослаблены и для россиян, которые возвращаются из Великобритании. Им теперь не надо проходить двухнедельный карантин. Достаточно предоставить отрицательный результат теста.

А вот власти Дубая заявили, что пока не планирует отменять ПЦР-тестирование для россиян. Там напомнили, что даже привитый человек может заразиться коронавирусом.