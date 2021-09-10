"Москва и мир": юбилей МЦК и упрощенный туризм для россиян

Московскому центральному кольцу исполнилось пять лет. Как написал Сергей Собянин в соцсетях, в этот проект мало кто верил, но реальность превзошла ожидания.

Сейчас в будни кольцо перевозит более полумиллиона пассажиров. МЦК не только соединило между собой 26 районов столицы, но и снизило нагрузку на вокзалы и метро. Кроме того, станции появились там, где не было подземки. С момента запуска МЦК парк поездов уже успели обновить. Также сократили интервал движения, и почти в два раза увеличили количество пересадок.

В следующем году планируется соединить МЦК с Киевским направлением железной дороги, а в перспективе – с Троицкой и Бирюлевской линиями метро.

А 10 сентября открылся южный вестибюль станции "Кутузовская" – одной из самых популярных на кольце. Там появился эскалатор, который установили по просьбе пассажиров. А в день города, 11 сентября, москвичи и гости столицы смогут пользоваться кольцом бесплатно.

В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония проходила в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях. На панихиду приехал Владимир Путин. Ранее он поделился, что смерть министра для него – личная невосполнимая утрата. Они работали вместе в течение многих лет.

Прощание также посетили Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Виктор Золотов, Владимир Колокольцев и другие члены правительства, а также сослуживцы, коллеги и друзья Евгения Зиничева.

Глава МЧС погиб 8 сентября в Красноярском крае. Министр находился на масштабных учениях в Норильске. Их также посетил кинорежиссер Александр Мельник. Евгений Зиничев стоял рядом, когда тот сорвался со скалы в воду. Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о каменный выступ.

Министру было 55 лет. МЧС Евгений Зиничев возглавлял с 2018 года. Похоронят его на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Путешествовать станет проще. Сразу несколько стран решили смягчить условия въезда для российских туристов. Чтобы отдохнуть на Кубе, теперь достаточно сделать бесплатный экспресс-тест в отеле. Результат будет готов через 10 минут. До этого сдавать ПЦР-тест приходилось за 72 часа до прибытия на остров и в аэропорту сразу после посадки.

Также в ноябре власти Кубы полностью отменят тестирование на коронавирус для россиян. Кроме того, в республике в ближайшие месяцы официально признают наши противоковидные препараты.

Упростила правила въезда, хоть и не столь масштабно, Турция. Теперь страну без ПЦР-теста могут посетить дети до 12 лет. Эксперты считают, что это решение Анкары на турпоток из России особенно не повлияет, но в Москве этот шаг назвали показательным.

Ограничения также ослаблены и для россиян, которые возвращаются из Великобритании. Им теперь не надо проходить двухнедельный карантин. Достаточно предоставить отрицательный результат теста.

А вот власти Дубая заявили, что пока не планирует отменять ПЦР-тестирование для россиян. Там напомнили, что даже привитый человек может заразиться коронавирусом.