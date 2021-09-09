"Москва и мир": электронный вид социальных услуг и ревакцинация от коронавируса

В Москве в этом году в электронный вид перевели почти 90 процентов всех социальных услуг. При этом все столичные офисы "Мои документы" продолжают принимать посетителей по привычному графику. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая на Форуме социальных инноваций регионов. Мэр отметил, что современные технологии начинают внедрять во всех сферах.

В городе проводится и модернизация сферы трудоустройства. Благодаря этому за полтора года пандемии работу нашли 250 тысяч москвичей. Уровень безработицы приблизился к показателям, которые были до кризиса, вызванного коронавирусом. Сейчас служба занятости предлагает горожанам в два с половиной раза больше вакансий, чем до введения ограничительных мер.

ВОЗ требует продлить мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Организация обратилась к разным странам и просит отказаться от использования третьей дозы вакцины как минимум до конца года, то есть до тех пор, пока препаратами не будут обеспечены бедные государства. Африка полностью вакцинировала от коронавируса всего 3 процента населения. На континенте заболеваемость продолжает расти. При этом в Европе, где полностью привито больше половины граждан, началась ревакцинация во Франции и Великобритании.

Также в ВОЗ сообщили, что в целом мир вышел на плато по коронавирусу. Сейчас ежедневно на планете выявляют около 4,5 миллиона случаев заражения и более 70 тысяч летальных исходов. Ситуация по странам очень разная.

Так, в Чехии заговорили о новой волне заболеваемости коронавирусом – 588 случаев за сутки, такого в стране не было с конца мая. А в Германии, напротив, собираются снимать ограничения. Вакцинированным немцам разрешат ходить на массовые мероприятия. Дания с 10 сентября и вовсе отказывается не только от большинства запретов, но даже от "зеленых паспортов". Маски датчанам нужно будет носить только в самолетах и аэропортах. Власти решились на такой шаг после того, как в стране вакцинацию прошли 70 процентов граждан.

На заседании правительства РФ минутой молчания почтили память главы МЧС Евгения Зиничева. Премьер Михаил Мишустин назвал министра настоящим офицером.

К зданию МЧС в Москве несут цветы. Первые букеты появились накануне, сразу после известия о трагедии. Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае, где находился на масштабных учениях. Их также посетил кинорежиссер Александр Мельник. Евгений Зиничев стоял рядом, когда тот сорвался со скалы в воду. Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о каменный выступ.

Прощание с Евгением Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве, а похоронят его в Петербурге на Серафимовском кладбище. Панихиду планирует посетить Владимир Путин. В четверг, 9 сентября, президент присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.