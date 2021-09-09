"Москва и мир": отопление в столице и ревакцинация от коронавируса

В Москве начинается потепление, и не только на улице. Включать батареи начали в социальных учреждениях столицы, но пока по запросу. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. От соцучреждениях поступило уже около 40 заявок.

Решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погоды. Обычно на весь процесс уходит несколько дней. Традиционно первыми тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. И только потом приходит очередь предприятий торговли и промышленности.

Коммунальщики подтвердили, что все городские объекты к началу отопительного сезона готовы. Его старт не за горами, так как бабье лето задержится в столичном регионе всего на 4–5 дней. По прогнозам, уже в следующий вторник комфортное 20-градусное тепло сменят холода. Их с Кольского полуострова принесет так называемый "ныряющий" циклон.

ВОЗ требует продлить мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Организация обратилась к разным странам и просит отказаться от использования третьей дозы вакцины как минимум до конца года, то есть до тех пор, пока препаратами не будут обеспечены бедные государства. Африка полностью вакцинировала от коронавируса всего 3 процента населения. На континенте заболеваемость продолжает расти. При этом в Европе, где полностью привито больше половины граждан, началась ревакцинация во Франции и Великобритании.

Также в ВОЗ сообщили, что в целом мир вышел на плато по коронавирусу. Сейчас ежедневно на планете выявляют около 4,5 миллиона случаев заражения и более 70 тысяч летальных исходов. Ситуация по странам очень разная.

Так, в Чехии заговорили о новой волне заболеваемости коронавирусом – 588 случаев за сутки, такого в стране не было с конца мая. А в Германии, напротив, собираются снимать ограничения. Вакцинированным немцам разрешат ходить на массовые мероприятия. Дания с 10 сентября и вовсе отказывается не только от большинства запретов, но даже от "зеленых паспортов". Маски датчанам нужно будет носить только в самолетах и аэропортах. Власти решились на такой шаг после того, как в стране вакцинацию прошли 70 процентов граждан.

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Его тело уже доставили спецбортом в столицу. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом. Панихиду собирается посетить Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Ранее президент принес соболезнования родным и близким Евгения Зиничева, назвав его смерть невосполнимой личной утратой. А 9 сентября Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС звания Героя России.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился на масштабных учениях. Их также посетил кинорежиссер Александр Мельник, чтобы выбрать локации для нового фильма. Евгений Зиничев стоял рядом, когда тот сорвался со скалы в воду. Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о каменный выступ. Оба мужчины скончались.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Министерство по чрезвычайным ситуациям он возглавлял с 2018 года.