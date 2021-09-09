"Москва и мир": отопление в столице и погода во Франции

В Москве начинается потепление, и не только на улице. Включать батареи начали в социальных учреждениях столицы, но пока по запросу. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. От соцучреждениях поступило уже около 40 заявок.

Решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погоды. Обычно на весь процесс уходит несколько дней. Традиционно первыми тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. И только потом приходит очередь предприятий торговли и промышленности.

Коммунальщики подтвердили, что все городские объекты к началу отопительного сезона готовы. Его старт не за горами, так как бабье лето задержится в столичном регионе всего на 4–5 дней. По прогнозам, уже в следующий вторник комфортное 20-градусное тепло сменят холода. Их с Кольского полуострова принесет так называемый "ныряющий" циклон.

В 32 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. На регион обрушились мощные ливни. На юго-западе страны за пару часов выпало до 200 миллиметров воды. Больше остальных досталось городу Ажен. За два часа здесь зафиксировали двухмесячную норму осадков, такого в городе не было 80 лет. Уровень воды в местных реках стремительно повышается. Городу, в котором дожди залили дома и улицы, грозит полное затопление.

Власти приняли решение о массовой эвакуации жителей. Синоптики предупреждают, что дожди, которые заняли область от испанской границы и доходят до Парижа, продолжатся. Их интенсивность немного снизилась, но вода по-прежнему продолжает прибывать.

Между тем в США число жертв урагана "Ида" вновь увеличилось. В списке погибших 82 человека. Ураган, которому была присвоена 4, предпоследняя категория, обрушился на Луизиану в конце августа. Вскоре он ослаб до тропического шторма, однако его вторжение ощутил весь северо-восток страны.

Под завалами дома в подмосковном Ногинске обнаружили тела двух девушек. Они считались пропавшими без вести. Таким образом, число жертв ЧП возросло до 7. В связи с трагедией местные власти отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим.

Взрыв в панельной девятиэтажке произошел 9 сентября утром. В одном из подъездов обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Травмы разной степени тяжести получили более 15 человек. Повреждены 8 квартир. Всех жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения. Их имущество охраняют сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими.

По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который оставили на ночь, чтобы согреться. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также стало известно, что власти Подмосковья выплатят семьям погибших по миллиону рублей, а пострадавшим – от 100 до 500 тысяч рублей.