"Москва и мир": электронный вид социальных услуг и погода во Франции

В Москве в этом году в электронный вид перевели почти 90 процентов всех социальных услуг. При этом все столичные офисы "Мои документы" продолжают принимать посетителей по привычному графику. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая на Форуме социальных инноваций регионов. Мэр отметил, что современные технологии начинают внедрять во всех сферах.

В городе проводится и модернизация сферы трудоустройства. Благодаря этому за полтора года пандемии работу нашли 250 тысяч москвичей. Уровень безработицы приблизился к показателям, которые были до кризиса, вызванного коронавирусом. Сейчас служба занятости предлагает горожанам в два с половиной раза больше вакансий, чем до введения ограничительных мер.

В 32 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. На регион обрушились мощные ливни. На юго-западе страны за пару часов выпало до 200 миллиметров воды. Больше остальных досталось городу Ажен. За два часа здесь зафиксировали двухмесячную норму осадков, такого в городе не было 80 лет. Уровень воды в местных реках стремительно повышается. Городу, в котором дожди залили дома и улицы, грозит полное затопление.

Власти приняли решение о массовой эвакуации жителей. Синоптики предупреждают, что дожди, которые заняли область от испанской границы и доходят до Парижа, продолжатся. Их интенсивность немного снизилась, но вода по-прежнему продолжает прибывать.

Между тем в США число жертв урагана "Ида" вновь увеличилось. В списке погибших 82 человека. Ураган, которому была присвоена 4, предпоследняя категория, обрушился на Луизиану в конце августа. Вскоре он ослаб до тропического шторма, однако его вторжение ощутил весь северо-восток страны.

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Его тело уже доставили спецбортом в столицу. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом. Панихиду собирается посетить Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Ранее президент принес соболезнования родным и близким Евгения Зиничева, назвав его смерть невосполнимой личной утратой. А 9 сентября Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС звания Героя России.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился на масштабных учениях. Их также посетил кинорежиссер Александр Мельник, чтобы выбрать локации для нового фильма. Евгений Зиничев стоял рядом, когда тот сорвался со скалы в воду. Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о каменный выступ. Оба мужчины скончались.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Министерство по чрезвычайным ситуациям он возглавлял с 2018 года.