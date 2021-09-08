"Москва и мир": кризис миновал и дело о терактах во Франции

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Уже в начале лета объем ВВП в России достиг уровня, который был до пандемии. В первом полугодии он вырос на 4,8%. Этот темп существенно превышает уровень, который кабмин год назад закладывал в общенациональный план. По словам премьера Михаила Мишустина, эти успехи доказывают, что экономика страны восстановилась. И кризис, вызванный введением ограничительных мер, остался позади.
Выступая на Московском финансовом форуме, Михаил Мишустин сообщил, что в России решено продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Эта мера будет действовать весь следующий год и затронет около 100 тысяч коммерческих организаций. Ранее с инициативой уменьшить административное давление на малый бизнес выступил президент Владимир Путин.
Во Франции стартует судебный процесс по делу о терактах 2015 года. Из 20 обвиняемых перед судом предстанут 14 человек. В их числе один из непосредственных организаторов нападений. Еще шестерых людей будут судить заочно. Процесс пройдет в очном формате, но некоторым свидетелям разрешили выступать по видеосвязи.
Суду предстоит заслушать более 300 адвокатов и около двух тысяч свидетелей. Материалы расследования заняли 542 тома, это около миллиона страниц. Ожидается, что процесс продлится до лета следующего года. Все это время движение транспорта в районе дворца юстиции будет запрещено.
Теракты в столице Франции произошли 6 лет назад – 13 ноября 2015 года. Ответственность за них на себя взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Сначала взрывы прогремели около стадиона, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. Вслед за этим террористы захватили около 100 заложников в парижском концертном зале "Батаклан", а после обстреляли парижские кафе. Жертвами нападений стали 130 человек, еще около 400 получили ранения.
В Норильске погиб Глава МЧС Евгений Зиничев. В официальном сообщении ведомства говорится, что министр находился на учениях. Там также проходили съемки документального фильма. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Евгений Зиничев стоял у обрыва вместе с членом съемочной группы. Тот поскользнулся и сорвался вниз, министр прыгнул в воду за ним, но разбился о камни.
Мужчина, которого пытался спасти Зиничев, тоже погиб. Сообщается, что это 63-летний Александр Мельник – кинорежиссер и сценарист, лауреат премии "Ника". Соболезнования в связи с трагедией в Норильске выразил Владимир Путин. Президент поделился, что они с Евгением Зиничевым работали вместе долгие годы, и это большая утрата.
Министру было 55 лет. Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года. Временно исполнять его обязанности будет заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
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