"Москва и мир": погода в столице и дело о терактах во Франции

Североатлантический циклон "Ида" добрался до столицы. Из-за него в Москве облачно и местами могут быть небольшие дожди. Однако все это не помешает воздуху прогреться до 14–16 градусов и, таким образом, температура окажется немного выше, чем в первые дни сентября. А они стали самыми холодными с начала 21 века. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Примерно такая же погода в начале сентября была лишь в 2012 году. Однако в Европейской части России начинается потепление. По словам метеорологов, на Русскую равнину идет теплый фронт. Поэтому в пятницу в столичном регионе столбики термометров поднимутся сначала до +17–19 градусов, что уже выше нормы, а в выходные – даже до 20–23 градусов. Такую погоду специалисты называют бабьим летом, но неклассическим. Несмотря на повышение температуры, все же будут идти кратковременные дожди.

Во Франции стартует судебный процесс по делу о терактах 2015 года. Из 20 обвиняемых перед судом предстанут 14 человек. В их числе один из непосредственных организаторов нападений. Еще шестерых будут судить заочно. Процесс пройдет в очном формате, но некоторым свидетелям разрешили выступать по видеосвязи.

Суду предстоит заслушать более 300 адвокатов и около двух тысяч свидетелей. Материалы расследования заняли 542 тома, это около миллиона страниц. Ожидается, что процесс продлится до лета следующего года. Все это время движение транспорта в районе дворца юстиции будет запрещено.

Теракты в столице Франции произошли 6 лет назад – 13 ноября 2015 года. Ответственность за них на себя взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Сначала взрывы прогремели около стадиона, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. Вслед за этим террористы захватили около 100 заложников в парижском концертном зале "Батаклан", а после обстреляли парижские кафе. Жертвами нападений стали 130 человек, еще около 400 получили ранения.

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в Следственном комитете. ЧП произошло утром 8 сентября. По данным МЧС, взрывная волна частично обрушила этажи с первого по четвертый в одном из подъездов панельной девятиэтажки.

Повреждены 8 квартир. Всех жильцов дома эвакуировали. Они находятся в пункте временного размещения. Продолжается разбор завалов. По словам спасателей, под ними могут находиться еще несколько человек. На месте происшествия также будут работать специалисты с диагностическим комплексом "Струна". Они проверят устойчивость здания.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в качестве основной версии случившего рассматривается взрыв бытового газа. Также он добавил, что всем пострадавшим во время ЧП власти Подмосковья окажут материальную помощь. Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.