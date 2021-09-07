"Москва и мир": бесплатный проезд по МЦК и преимущества прививки

11 сентября проезд по МЦК будет бесплатным. Это касается всех пассажиров, сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Таким образом мэрия совместно с РЖД решили отметить сразу два события: День города и пятилетие Московского центрального кольца.

Популярность МЦК постоянно растет. Если в первый год работы по кольцу проехали 98 миллионов пассажиров, то на третий – уже 142. Всего за пять лет существования МЦК его услугами воспользовались 600 миллионов раз.

Чтобы сделать поездки пассажиров более комфортными, по МЦК запустили двухэтажные составы. Пока в качестве эксперимента. У "Штадлер" по сравнению с "Ласточкой" шире двери, а количество сидячих мест больше на 70%.

Электрокарам могут разрешить ездить по полосам для общественного транспорта. Такое предложение озвучили в Совете Федерации. Авторы инициативы уверены, что это нововведение сможет привлечь внимание автовладельцев – они начнут чаще покупать экологически чистый транспорт.

Сейчас гибридные машины в нашей стране приобретают неохотно – на них приходится всего две сотых процента от общих продаж легковых автомобилей. А всего российский парк электромобилей составляет меньше 11 тысяч машин.

Еще одна мера, которая должна повысить конкуренцию такого вида транспорта, уже введена. В рамках эксперимента проезд электрокаров по платным трассам сделали свободным. Эта инициативу правительство утвердило.

Возможно, что оно поддержит и предложение Минпромторга – включить электромобили в программу льготного автокредитования. Она доступна семьям с детьми и работникам здравоохранения. Кроме того, на льготу могут рассчитывать те, кто покупает машину впервые, а также автовладельцы сдавшие старый автомобиль дилеру в трейд-ин.

Австрия объявила пандемию коронавируса завершенной, но только для полностью привитых граждан. Канцлер Себастьян Курц пообещал вакцинированным австрийцам, что им не грозят новые локдауны. Всем остальным он рекомендовал быть готовы к постоянным ограничениям в ежедневной жизни, так как COVID-19 никуда не исчез.

Вводят льготы для сторонников прививочной кампании и в Канаде. В страну теперь разрешено въезжать иностранцам, которые прошли полный курс иммунизации от коронавируса. Список разрешенных препаратов ограничен: это американские Pfizer и Moderna, а также британские AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, путешественники должны на границе предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест. Ни одна из российских вакцин для использования в Канаде пока не разрешена.

Между тем "Спутник V" одобрен для применения уже в 70 странах. Кроме того, препарат, разработанный центром имени Гамалеи, производят в 11 государствах. Во вторник, 7 сентября, о своих планах организовать подобную площадку у себя в стране заявили власти Перу. Завод собираются открыть в самое ближайшее время.