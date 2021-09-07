"Москва и мир": бесплатный проезд по МЦК и прощание с Бельмондо

11 сентября проезд по МЦК будет бесплатным. Это касается всех пассажиров, сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Таким образом мэрия и РЖД решили отметить сразу два события: День города и пятилетие Московского центрального кольца.

Популярность МЦК постоянно растет. Если в первый год работы по кольцу проехали 98 миллионов пассажиров, то на третий – уже 142. Всего за пять лет существования МЦК его услугами воспользовались 600 миллионов раз.

Чтобы сделать поездки пассажиров более комфортными, по МЦК запустили двухэтажные составы. Пока в качестве эксперимента. У "Штадлер" по сравнению с "Ласточкой" шире двери, а количество сидячих мест больше на 70%.

Электрокарам могут разрешить ездить по полосам для общественного транспорта. Такое предложение озвучили в Совете Федерации. Авторы инициативы уверены, что это нововведение сможет привлечь внимание автовладельцев – они начнут чаще покупать экологически чистый транспорт.

Сейчас гибридные машины в нашей стране приобретают неохотно – на них приходится всего две сотых процента от общих продаж легковых автомобилей. А всего российский парк электромобилей составляет меньше 11 тысяч машин.

Еще одна мера, которая должна повысить конкуренцию такого вида транспорта, уже введена. В рамках эксперимента проезд электрокаров по платным трассам сделали свободным. Эта инициативу правительство утвердило.

Возможно, что оно поддержит и предложение Минпромторга – включить электромобили в программу льготного автокредитования. Она доступна семьям с детьми и работникам здравоохранения. Кроме того, на льготу могут рассчитывать те, кто покупает машину впервые, а также автовладельцы сдавшие старый автомобиль дилеру в трейд-ин.

Франция простится с Жаном-Полем Бельмондо 9 сентября. Церемония пройдет в Доме инвалидов в Париже. Актер скончался накануне. Ему было 88 лет. Родные Бельмондо сообщили, что последнее время он чувствовал себя плохо. Соболезнования близким актера выразил Эммануэль Макрон. Президент отметил, что страна потеряла национальное достояние.

Бельмондо родился в пригороде Парижа в 1933 году. Будучи юношей, он выбирал между карьерой профессионального боксера и актера. Сцена победила. Бельмондо окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Популярность ему принес фильм "На последнем дыхании", который вышел в прокат в 1960 году. В фильмографий актера насчитывает около 100 работ.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт. Его частично парализовало, в течение шести месяцев актер не мог разговаривать. Никто уже не верил, что маэстро вернется на экран. Однако он вернулся. И в очередной раз доказал всем, что с выбором профессии не ошибся. Фильм "Человек и его собака" стал последней киноработой легенды.