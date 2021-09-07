"Москва и мир": ТПУ на Комсомольской площади и преимущества прививки

На Комсомольской площади совсем скоро появится новый транспортно-пересадочный узел. Здесь продолжается масштабная реконструкция. Новый ТПУ станет самым большим и оживленным в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин, который оценил ход строительных работ.

На данный момент в рамках проекта строители возводят новые станции МЦД. На площади также меняется система дорожного движения. Увидеть конечный результат можно будет уже в начале 2023 года.

Мэр предложил обсудить с горожанами название новой станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Один вариант уже озвучили студенты Российского университета транспорта и жители Красносельского района. Они предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов.

Австрия объявила пандемию коронавируса завершенной, но только для полностью привитых граждан. Канцлер Себастьян Курц пообещал вакцинированным австрийцам, что им не грозят новые локдауны. Всем остальным он рекомендовал быть готовы к постоянным ограничениям в ежедневной жизни, так как COVID-19 никуда не исчез.

Вводят льготы для сторонников прививочной кампании и в Канаде. В страну теперь разрешено въезжать иностранцам, которые прошли полный курс иммунизации от коронавируса. Список разрешенных препаратов ограничен: это американские Pfizer и Moderna, а также британские AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, путешественники должны на границе предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест. Ни одна из российских вакцин для использования в Канаде пока не разрешена.

Между тем "Спутник V" одобрен для применения уже в 70 странах. Кроме того, препарат, разработанный центром имени Гамалеи, производят в 11 государствах. Во вторник, 7 сентября, о своих планах организовать подобную площадку у себя в стране заявили власти Перу. Завод собираются открыть в самое ближайшее время.

Стать донором плазмы с антителами к коронавирусу могут теперь жители Москвы, прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее кровь для этих целей принимали у привитых двухкомпонентным препаратом "Спутник V" и горожан, переболевших коронавирусом.

Сдать плазму можно в течение шести месяцев после прививки. Именно в этот период формируется необходимый уровень вирус-нейтрализующих антител. Проведенные ранее исследования подтвердили: плазма от вакцинированных доноров на 70 процентов чаще имеет высокий титр антител, чем плазма от переболевших.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которого нет хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С. Добровольцам положено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание. За полтора года плазму с антителами к коронавирусу сдали уже 25,5 тысячи москвичей.