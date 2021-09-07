"Москва и мир": День города и прощание с Бельмондо

День города в Москве отметят скромно. Как рассказал Сергей Собянин, мероприятия пройдут, но они не будут такими масштабными, как в предыдущие годы. На формат праздника продолжает влиять пандемия коронавируса. Столица в этом году отмечает 874-й день рождения. Празднование пройдет в ближайшие выходные – 11–12 сентября.

Москву сейчас украшают: декоративными конструкциями, тематическими плакатами, флагами, световыми инсталляциями и арками из цветов. В "Зарядье" на день города пройдет небольшой концерт, а на ВДНХ – первый чемпионат по беспилотной авиации.

Кроме того, 11 и 12 сентября можно будет бесплатно посетить более 88 музеев и усадеб. Потребуется только предварительная электронная регистрация. Также все выходные на улицах Москвы будет проходить фестиваль "Цветочный джем". Завершиться праздник фейерверком.

Франция простится с Жаном-Полем Бельмондо 9 сентября. Церемония пройдет в Доме инвалидов в Париже. Актер скончался накануне. Ему было 88 лет. Родные Бельмондо сообщили, что последнее время он чувствовал себя плохо. Соболезнования близким актера выразил Эммануэль Макрон. Президент отметил, что страна потеряла национальное достояние.

Бельмондо родился в пригороде Парижа в 1933 году. Будучи юношей, он выбирал между карьерой профессионального боксера и актера. Сцена победила. Бельмондо окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Популярность ему принес фильм "На последнем дыхании", который вышел в прокат в 1960 году. В фильмографий актера насчитывает около 100 работ.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт. Его частично парализовало, в течение шести месяцев актер не мог разговаривать. Никто уже не верил, что маэстро вернется на экран. Однако он вернулся. И в очередной раз доказал всем, что с выбором профессии не ошибся. Фильм "Человек и его собака" стал последней киноработой легенды.

Стать донором плазмы с антителами к коронавирусу могут теперь жители Москвы, прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее кровь для этих целей принимали у привитых двухкомпонентным препаратом "Спутник V" и горожан, переболевших коронавирусом.

Сдать плазму можно в течение шести месяцев после прививки. Именно в этот период формируется необходимый уровень вирус-нейтрализующих антител. Проведенные ранее исследования подтвердили: плазма от вакцинированных доноров на 70 процентов чаще имеет высокий титр антител, чем плазма от переболевших.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которого нет хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С. Добровольцам положено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание. За полтора года плазму с антителами к коронавирусу сдали уже 25,5 тысячи москвичей.