"Москва и мир": новый способ пополнения карты "Тройка" и удар урагана "Ида" в США

06 сентября, 23:45
Пополнить транспортную карту "Тройка" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы". Как сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий, минимальная сумма для пополнения счета составляет 100 рублей. Активировать платеж нужно на входе в подземку. Для этого карту необходимо приложить к желтому валидатору.
В Москве также подсчитали, сколько человек совершили бесплатные пересадки на наземном транспорте. С первого сентября услугой воспользовались более 160 тысяч человек. Всего новая опция доступна для 600 тысяч пассажиров, которые привязали свою "Тройку" к личному кабинету на сайте Московского метрополитена. Их число продолжает расти – за последние дни карты зарегистрировали 100 тысяч человек.
Спасателям на Камчатке удалось поднять из озера разбившийся вертолет. На опубликованных кадрах видно, как Ми-8 вытаскивают на берег. У машины смята кабина, отломана хвостовая часть, а также поврежден топливный бак. Вертолет поднимали со 120-метровой глубины несколько недель. Для этого использовали специальную понтонную конструкцию. Машину предстоит осмотреть следователям, они уже вылетели на место происшествия. Мероприятия пройдут в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более человек. Уже допрошены оставшиеся в живых члены экипажа и сотрудники заповедника, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" потерпел крушение утром 12 августа. Выжили восемь человек, в том числе штурман и бортмеханик, они получили тяжелые травмы. Всего на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров
Ураган "Ида" унес жизни не менее 68 человек. Почти половина из них – жители американских Нью-Джерси и Нью-Йорка. Списки погибших стремительно выросли всего за пару дней. Еще совсем недавно власти говорили о 45 жертвах стихии. Статистика может вновь измениться – есть пропавшие без вести. Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на соседние штаты. Из-за удара стихии в Пенсильвании, Нью-Йорке и Нью-Джерси вводили режим чрезвычайной ситуации. По оценкам синоптиков, в Нью-Йорке выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Сейчас в пострадавших регионах проводят восстановительные работы.
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