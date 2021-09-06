"Москва и мир": памятник ополченцам в столице и протесты в Амстердаме

Сергей Собянин возложил цветы к памятнику "Плечом к плечу" – это монумент открыли в память о бойцах 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Его установили в год 80-летия битвы под Москвой в парке "Акведук".

Монумент представляет собой скульптурную бронзовую композицию – ополченцы разных возрастов. С инициативой увековечить память защитников столицы выступило сообщество потомков солдат 13-й Ростокинской дивизии. Они вручили мэру книгу воспоминаний. В нее вошли сведения, собранные по крупицам в архивах, музеях и личных коллекциях. Парк рядом с памятником благоустроили, а осенью здесь высадят липы.

Около 60 тысяч человек вышли на улицы Амстердама на акцию протеста. Люди выступают против коронавирусных ограничений. С 20 сентября в Нидерландах вводят прививочные сертификаты, без которых не пустят в рестораны, кинотеатры и другие заведения. Заменить документ смогут только справка о перенесенном COVID-19 или свежий ПЦР-тест. Недовольные этим нововведением прошли по столице Нидерландов многокилометровым маршем, заблокировали автомобильное движение.

Такая ситуация может повториться и в Италии. Местные власти хотят сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Сейчас прививка против COVID-19 в стране добровольна для большинства граждан. В обязательном порядке ее делают только медики.

И пока в Европе только ищут способы повысить темпы вакцинации, почти полностью привитый Израиль продолжает открывать границы. Уже 19 сентября в страну смогут въехать первые группы из России. Для этого туристам нужно предъявить справку о том, что вторая прививка была сделана не более шести месяцев назад или показать сертификат о третьей дозе вакцины. Также въезжающие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест и сдать еще один анализ после прибытия в аэропорт.

Все желающие могут посетить Саяно-Шушенскую ГЭС. Для туристов открыли машинный зал и водосброс и гребень плотины, куда тоже разрешат подняться. Ограничение лишь одно – туристу должно быть больше 10 лет.

Уникальную гидроэлектростанцию в верховьях Енисея начали строить 60 лет назад. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС самая высокая и самая длинная в мире. Для ее возведения потребовалось 9 миллионов кубометров бетона общим весом 20 миллионов тонн. Пока на станции готовы принимать четыре группы по 20 туристов в неделю. Приобрести путевку необходимо как минимум за две недели до поездки.

Посетителей ждет много интересной информации, так как экскурсии будут проводить инженеры, много лет проработавшие на станции. До недавнего времени для осмотра была открыта только Чиркейская ГЭС в Дагестане. Услуга оказалась настолько популярной у туристов, что было решено открыть для посетителей и другие электростанции страны.